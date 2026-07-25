Исследование Science Advances пересмотрело историю столкновений на обратной стороне Луны

Образцы с обратной стороны Луны ломают привычную картину её прошлого: вместо короткой и мощной серии ударов поверхность, похоже, переживала длинное затухание. К такому выводу пришли авторы исследования, опираясь на грунт, который китайская миссия "Чанъэ-6" доставила на Землю в 2024 году. Работа опубликована в Science Advances.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Луна

Почему выбрали обратную сторону Луны

25 июня 2024 года "Чанъэ-6" привезла на Землю около 4,3 фунта грунта с той стороны Луны, которую мы никогда не видим. Посадка прошла внутри бассейна Аполлона — кратера шириной примерно 480 километров, который лежит в пределах бассейна Южного полюса-Эйткена, самого крупного и древнего ударного следа на Луне.

У этого выбора была своя логика. Ранее все лунные образцы попадали к исследователям с ближней стороны. Там гигантский удар, который создал бассейн Имбриум, раскидал обломки по обширной территории и смешал следы более ранних событий. Из-за этого картина прошлого получалась размытой. Обратная сторона Луны оказалась полезнее: там сигнал меньше искажен, а значит, древние события читаются чище.

"Когда в руках оказываются породы с участка, куда не долетели обломки от более позднего гигантского удара, у геологов появляется шанс увидеть не один громкий эпизод, а длинную последовательность событий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Как датировали фрагменты породы

Команда Ван-Фэна Чжана из Гуанчжоуского института геохимии нашла 28 крошечных фрагментов расплавленной породы. Каждый из них когда-то был обычным камнем, но после удара метеорита нагрелся до расплавления и снова застыл.

Для определения возраста использовали аргоновый метод. Калий в породе медленно превращается в аргон. Чем больше аргона накопилось, тем точнее можно понять, когда камень в последний раз остыл. У метода есть и важная особенность: если породу снова нагреть примерно выше 400°C, "часы" сбрасываются. Поэтому сохранившийся древний возраст говорит о том, что фрагмент очень долго оставался нетронутым.

Чтобы убедиться, что речь идёт именно о расплаве ударного происхождения, исследователи проверили содержание иридия. Этот металл редко встречается в лунной коре, зато попадает туда вместе с астероидами. В одном из фрагментов его было почти 440 частей на миллиард — намного больше, чем в обычных лунных породах.

"Аргоновый метод хорош тем, что он не просто показывает возраст камня, а помогает понять, переживал ли он повторный нагрев. Для лунных ударных пород это особенно ценно: один и тот же фрагмент может хранить следы сразу нескольких событий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Что не сходится с теорией поздней бомбардировки

Идея поздней интенсивной бомбардировки появилась ещё в 1970-х. Тогда при датировке образцов, собранных миссиями "Аполлон", учёные заметили странное скопление возрастов около 3,9 миллиарда лет. Это связали с коротким, но мощным всплеском столкновений по всей Луне.

Но у старой версии был слабый участок. Большая часть тех образцов происходила с небольшой зоны ближней стороны и могла содержать следы одного гигантского удара — того самого, который создал бассейн Имбриум около 3,92 миллиарда лет назад. В таком случае пик в 3,9 миллиарда лет отражал бы не шквал столкновений, а последствия одного большого события.

Новые данные с обратной стороны Луны показывают другую картину. Из 21 надёжного значения только два попадают в диапазон от 4,0 до 3,7 миллиарда лет. Возраста около 3,9 миллиарда лет там почти нет. Зато есть более древние даты, включая фрагмент возрастом 4,33 миллиарда лет. Ещё три образца близки друг к другу и дают 4,16 миллиарда лет — это совпадает с возрастом бассейна Аполлона, уже подтверждённым отдельным исследованием с использованием изотопов свинца.

Почему это меняет взгляд и на Землю

Выводы из лунного грунта выходят далеко за рамки самой Луны. Возраст поверхностей в Солнечной системе часто оценивают по числу кратеров, а затем калибруют эти расчёты по лунным породам. Если лунная шкала событий меняется, меняются и оценки для других тел.

Это затрагивает и историю Земли. Если около 3,9 миллиарда лет назад не было единого катастрофического всплеска, ранняя Земля могла пережить не разрушительный град ударов, а более растянутую во времени череду столкновений. А это уже меняет вопросы о том, когда поверхность планеты стала достаточно спокойной для появления жизни.

В одном из недавних материалов по теме космических рисков учёные уже предупреждали, что даже планирование лунных миссий требует точного понимания местных угроз; похожая точность теперь нужна и для чтения древней истории Луны. В этом смысле новые образцы из бассейна Аполлона работают как проверка всей системы датировок, которую используют и для космических программ, и для оценки ударов и кратеров, и для сравнения с данными о погодных и климатических изменениях на Земле.

"Когда меняется базовая шкала датировок, это отражается на многих расчётах сразу. Для науки такие пересмотры неприятны только внешне — внутри они делают картину честнее и точнее", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Кстати, сравнение лунных данных с другими научными наблюдениями уже не раз меняло привычные представления — от свойств материалов вроде живого текстиля из мицелия до поведения биомиметических роботов. В лунной истории теперь происходит похожий сдвиг: старую схему не просто уточняют, а перепроверяют по новым образцам.

Параметр Что показало исследование Источник образцов Обратная сторона Луны, бассейн Аполлона внутри бассейна Южного полюса-Эйткена Количество фрагментов 28 крошечных фрагментов расплавленной породы Возрастной диапазон От 4,33 до 1,13 миллиарда лет Пик около 3,9 млрд лет Почти не обнаружен Ключевой вывод История ударов выглядит как долгий спад, а не как один краткий всплеск

Именно поэтому новый лунный грунт важен не только для специалистов по Луне. Он помогает заново сверить старые часы, по которым до сих пор измеряют историю целой части Солнечной системы.

Ответы на популярные вопросы о истории Луны

Почему образцы с обратной стороны Луны считаются более ценными для этой темы?

Потому что туда не долетели обломки от более позднего крупного удара, который "зашумил" ближнюю сторону. Это делает древние следы столкновений чище и понятнее.

Что именно проверяли в породе, кроме возраста?

Учёные смотрели на содержание иридия. Его много в метеоритном веществе и мало в обычной лунной коре, поэтому этот элемент помогает отличить ударный расплав от других пород.

Почему отсутствие пика около 3,9 миллиарда лет так важно?

Потому что именно этот пик долго считали признаком одного общего катаклизма. Если его почти нет на обратной стороне Луны, старая схема теряет опору.

Что меняется для понимания ранней Земли?

Если на Луне не было короткого и общего всплеска ударов, то и ранняя Земля могла не пережить такой же шквал. Это меняет представление о том, насколько рано на планете могли появиться условия для жизни.

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