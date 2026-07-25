Ученые разработали живую ткань из грибного мицелия с защитой от ультрафиолета

Исследователи создали биоразлагаемый текстиль из грибного мицелия, который остается живым после производства. Материал способен к самовосстановлению и может менять свои свойства за счет внедрения модифицированных микробов. Работа демонстрирует техническую возможность создания программируемого живого полотна, но пока не доказывает его преимущество перед традиционными тканями.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycelium_RH_%281%29.jpg by Rob Hille У грибов нет мозга, но они проявляют признаки простого интеллекта

Для получения материала команда ученых вырастила плотные маты мицелия — сети микроскопических нитей гриба, которые естественным образом переплетаются в сплошные листы. Чтобы сделать структуру мягкой и гибкой, ткань вымочили в глицерине. Это соединение сработало как пластификатор, сохранив жизнеспособность клеток гриба.

При подаче питательных веществ на поверхности ткани вырастает слой новых нитей, что позволяет материалу обновляться при повреждениях. Кроме того, живая основа может служить платформой для других организмов: внедрение специальных дрожжей позволило создавать цветные узоры, а добавление второго вида гриба, вырабатывающего меланин, обеспечило текстилю защиту от ультрафиолета.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что использование живого мицелия превращает ткань в активную биологическую систему. Это позволяет добавлять материалу новые функции уже после того, как он был изготовлен, в отличие от статичных синтетических или натуральных тканей.

Однако работа выявила серьезные ограничения. Ткань требует специфических условий хранения для предотвращения загрязнения сторонними микробами и полностью разлагается примерно за шесть недель. Такие свойства делают материал непригодным для долговечной одежды, но подходящим для одноразовой упаковки или временных архитектурных инсталляций.

Результат исследования подтверждает возможность создания гибкого живого текстиля с заданными свойствами. Главным ограничением остается краткий срок службы и сложность поддержания жизнедеятельности материала, что потребует разработки новых методов стабилизации перед возможным практическим применением.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов