Смертельная тайна византийского Эфеса: археологи нашли странное захоронение в заброшенном канале

Археологи обнаружили в Турции необычное захоронение недоношенных младенцев, которые могли быть близнецами. Находка была сделана в гробнице возрастом около 1200 лет рядом с храмом Артемиды в Эфесе. Исследование помогает понять отношение к детям в византийскую эпоху, хотя статус близнецов пока требует генетического подтверждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadimph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Термессос.Храм Артемиды

Специалисты из Австрийской академии наук обнаружили два маленьких скелета, лежащих бок о бок в каменном ящике (цисте). Могила располагалась в неожиданном месте — внутри заброшенного канала древнего туалета. Этот канал был частью римского одеона (здания для музыкальных выступлений), который в свою очередь находился на территории священной зоны храма Артемиды.

Анализ костных останков, опубликованный в журнале Childhood in the Past, показал, что дети родились преждевременно — примерно на 33–34-й неделе беременности. Исследователи полагают, что это были близнецы, так как возраст детей на момент смерти почти совпадает, а тела были захоронены в непосредственном контакте. Однако окончательно подтвердить родство можно будет только с помощью анализа ДНК.

В ходе изучения одного из младенцев была выявлена редкая генетическая особенность — добавочное шейное ребро. Этот наследственный признак встречается примерно у 1% людей. Биоархеологи отмечают, что у младенцев наличие такого ребра часто связано с аномалиями в Hox-генах, которые отвечают за формирование органов и частей тела в эмбриональный период. Подобные сбои могут привести к преждевременным родам или мертворождению.

Археолог Павел Синицын обращает внимание, что выбор места захоронения вне основного городского кладбища может быть связан с тем, что дети умерли до крещения. В таком случае погребение в заброшенном канале могло стать компромиссом между христианскими канонами и местными традициями того времени.

Несмотря на странное расположение гробницы, использование защитного каменного ящика говорит о том, что это было уважительное захоронение, а не простое избавление от останков. Исследователи не нашли рядом могилы матери и не могут утверждать, выжила ли она при родах.

Результат работы уточняет данные о младенческой смертности и генетических патологиях в византианский период. Главным ограничением исследования остается отсутствие генетического теста для подтверждения того, что дети были близнецами. В дальнейшем планируется провести ДНК-анализ останков.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын