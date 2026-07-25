Роботы больше не слушаются людей: распределенный интеллект изменил правила войны

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Наука » Технологии

Современные системы роевых беспилотников представляют собой группы аппаратов, которые координируют действия и обмениваются данными через алгоритмы искусственного интеллекта. В отличие от традиционного управления, где оператор контролирует каждый дрон отдельно, рой функционирует как единая автономная система. Это позволяет распределять задачи между участниками и снижать нагрузку на человека, однако эффективность таких систем напрямую зависит от стабильности бортовых вычислений и качества сенсоров.

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

Механизмы коллективного интеллекта

Основой работы роя являются распределенные алгоритмы, которые заимствуют принципы поведения стай птиц или колоний насекомых. Система позволяет группе аппаратов сохранять боевой порядок, обходить препятствия и автоматически перераспределять задачи при потере части единиц. Такая структура обеспечивает высокую живучесть: выход из строя нескольких дронов не приводит к коллапсу всей сети управления.

Примером реализации этого подхода стала программа DARPA Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET). В ходе проекта изучалось применение крупных групп автономных систем в условиях плотной городской застройки, где традиционное управление затруднено из-за обилия препятствий и помех.

Бортовые вычисления и сети связи

В условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники не могут полагаться на удаленные командные пункты. Для решения этой проблемы используется Edge AI — обработка данных непосредственно на борту каждого аппарата. Встроенные процессоры позволяют распознавать объекты и строить маршруты без внешних запросов. Вычислительная нагрузка распределяется между всеми участниками роя, что сокращает время реакции системы.

Связь обеспечивается через самоорганизующиеся сети (Mesh Networking). Каждый дрон выступает одновременно и пользователем, и узлом связи. Если один канал подавлен, поток информации автоматически перенаправляется через соседние аппараты. Подобные решения уже тестировались ВМС США для совместного обмена разведывательными данными.

"Перенос вычислений на борт (Edge AI) критически важен, так как в реальном бою задержка сигнала или потеря связи с сервером делают систему бесполезной. Однако распределение задач между дронами требует сложной синхронизации, чтобы избежать конфликтов при принятии решений", — отметил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Для работы в условиях подавления GPS применяются альтернативные методы позиционирования. ИИ объединяет данные визуально-инерциальной одометрии (камеры + датчики), лазерных лидаров и анализ рельефа местности. Это позволяет рою сохранять ориентацию даже при полной потере спутникового сигнала.

Параллельно работает технология Sensor Fusion (слияние данных). Она объединяет информацию с разных типов датчиков — оптических камер, инфракрасных систем и радаров — в единую модель обстановки. Поскольку один район наблюдается несколькими аппаратами одновременно, точность разведки повышается, а количество ложных целей снижается.

Технология Что позволяет делать в составе роя
Mesh Networking Перенаправлять данные через соседние дроны при потере связи
Sensor Fusion Создавать общую картину поля боя из данных разных датчиков всех дронов
Edge AI Принимать решения локально без связи с центром

Данная таблица демонстрирует, что автономность роя достигается за счет взаимного дополнения функций каждого отдельного аппарата.

Взаимодействие человека и роя

Концепт Human-Swarm Teaming меняет роль оператора: вместо ручного управления каждым дроном человек задает общие цели, приоритеты и ограничения. ИИ самостоятельно распределяет конкретные задачи между участниками системы. Также машинное обучение позволяет автоматически классифицировать цели и определять степень угрозы, при этом один дрон может обнаружить объект, а остальные — подтвердить его наличие и взять на сопровождение.

Развитие этих технологий смещает функционал роев от простой разведки к активному подавлению систем ПВО и нанесению точечных ударов. Тем не менее, работа системы опирается на качество алгоритмов распознавания целей, которые могут ошибаться в сложных условиях застройки или при маскировке противника. Полная автономность принятия решения о применении оружия остается предметом дискуссий и требует дополнительных проверок.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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