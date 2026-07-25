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Аномалии температуры в Атлантике могут изменить распределение осадков в Африке и Бразилии

Наука » Экология » Природа

Климатологи зафиксировали аномальное охлаждение воды в отдельных районах Атлантического океана, что может указывать на формирование редкого явления — атлантической Ла-Ниньи. Вероятность развития процесса оценивается как высокая, однако статус события пока остается гипотетическим.

Природный ландшафт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Природный ландшафт

Процесс основан на колебаниях температуры поверхности воды: сильные ветры смещают теплые слои океана, заставляя холодные глубинные воды подниматься наверх. По мнению доцента кафедры океанических наук Университета Майами Франца Филип Тухена, развитие атлантической Ла-Ниньи может быть связано с параллельным развитием мощного Эль-Ниньо в Тихом океане.

Связь между двумя океанами осуществляется через атмосферу. При Эль-Ниньо вода вдоль экватора Тихого океана теплеет, что вызывает усиление восточных ветров над Атлантикой. Это приводит к более активному перемешиванию водных масс и охлаждению поверхности в атлантическом бассейне.

Климатолог Максим Орлов поясняет, что подобные процессы влияют на распределение осадков и активность циклонов. В частности, при атлантической Ла-Нинье обычно увеличивается количество дождей в Сахеле и Западной Африке, но сокращается в северо-восточной части Бразилии.

Особое значение имеет влияние на ураганы: снижение активности тропических циклонов в районе Кабо-Верде может уменьшить число штормов, достигающих побережья США, Мексиканского залива и Карибского бассейна.

На данный момент формирование атлантической Ла-Ниньи рассматривается лишь как один из возможных сценариев. Исследователям предстоит проверить, закрепится ли температурная аномалия и насколько сильно на неё повлияет развивающийся в Тихом океане "супер-Эль-Ниньо".

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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