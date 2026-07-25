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Биомиметический робот освоил перемещение в воздухе и под водой

Наука » Технологии

Инженеры создали биомиметического робота, способного перемещаться в воздухе и под водой, имитируя движения ныряющих птиц. Устройство заимствует механику полета и плавания у тупиков, чаек и гагарок.

Чайка в небе
Фото: unsplash.com by Alex Wigan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чайка в небе

Аппарат весит около 225 граммов, а размах его крыльев составляет примерно 90 сантиметров. Конструкция выполнена из легкого углеродного волокна. Система сервоприводов и актуаторов позволяет крыльям махать так, как это делают живые птицы, обеспечивая движение и управление в обеих средах.

Технические сложности разработки

Основной трудностью стал переход робота из воздуха в воду и обратно. Разработчикам пришлось искать баланс между гидродинамикой корпуса для плавания и достаточной подъемной силой для полета. Кроме того, все электронные компоненты и приводы были изолированы для защиты от воды.

Области применения

Создание такого устройства расширяет возможности изучения океанских экосистем и поведения ныряющих птиц. В отличие от традиционных подводных аппаратов, робот обладает более высокой мобильностью и меньше беспокоит морскую фауну при сборе данных.

По мнению авторов проекта, конструкцию можно адаптировать для следующих задач:

  • проведение поисково-спасательных операций;
  • мониторинг окружающей среды в труднодоступных районах;
  • исследование чувствительных экосистем без риска их повреждения.

Разработка демонстрирует возможность переноса природных механизмов в функциональные машины, способные работать в разных средах. Команда планирует продолжить доработку возможностей робота для дальнейшего использования в науке и промышленности.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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