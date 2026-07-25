NASA может пересмотреть место высадки миссии Artemis на Луне из-за рисков для экипажа

Планы НАСА по высадке на южный полюс Луны в рамках миссии "Артемида" оказались под угрозой пересмотра из-за вопросов безопасности, поднятых астронавтом Виктором Гловером. Пилот миссии Artemis II предупредил, что попытка сразу освоить неосвещенные кратеры с залежами льда может стать фатальной ошибкой. Вместо опасных полярных регионов Гловер предлагает сначала вернуться к более предсказуемому лунному экватору, чтобы отработать технологии спасения экипажа, которые в текущей архитектуре полета фактически отсутствуют.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на Луне

Ловушка южного полюса: почему астронавты боятся "застрять" на неделю

Ключевая ценность южного полюса Луны — водяной лед в кратерах, который необходим для производства топлива и кислорода. Однако именно эта зона является самой сложной для навигации и связи. Виктор Гловер на форуме в Исследовательском центре Эймса акцентировал внимание на критическом риске: если на поверхности Луны у астронавта возникнет острая медицинская проблема, текущая орбитальная схема не позволит забрать его немедленно.

"Южный полюс — это экстремальная среда с точки зрения освещенности и связи. Если мы столкнемся с нештатной ситуацией, специфика орбиты станции Gateway может запереть экипаж на поверхности на целую неделю без возможности стыковки. Экваториальные зоны в этом плане гораздо гибче — они дают шанс на экстренную эвакуацию практически в любой момент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Проблема кроется в почти прямолинейной гало-орбите (NRHO), выбранной НАСА для станции Gateway. Орбита имеет вытянутую форму, и окна для старта с поверхности для воссоединения с основным кораблем открываются лишь в определенные периоды. Для тяжелобольного или раненого исследователя ожидание в несколько суток может стать приговором. Гловер прямо заявил: "Мне не нравится этот план. Экватор дает возможность спасти человека".

Экватор или смерть: аргументы в пользу знакомых маршрутов

Возвращение к местам посадок миссий "Аполлон" рассматривается как промежуточный этап, позволяющий нарастить опыт перед прыжком в неизведанное. Астронавт призывает быть реалистами: сначала нужно подтвердить надежность систем в условиях солнечного света и стабильного радиосигнала, а уже затем уходить в вечную тень полярных кратеров. Это особенно важно на фоне растущей конкуренции со стороны Китая, который активно развивает свою лунную программу.

"В космонавтике каждый лишний метр в сторону от изученного маршрута умножает риски. С точки зрения физики посадки, экватор — это старый добрый полигон. Там нет резких перепадов рельефа и температур, характерных для полюсов, что критически важно для первой за полвека высадки людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Несмотря на то что миссии США часто представляются как "прорывные", эксперты отмечают их излишнюю сложность. В то время как американцы спорят о локациях, другие страны концентрируются на автоматизированных станциях. При этом полет человека — это всегда политический риск: любая трагедия может закрыть программу ассигнований на десятилетия, как это случилось после катастроф шаттлов.

Starship меняет схему: как Илон Маск помогает НАСА упростить полет

Чтобы снизить риски, компания SpaceX предложила альтернативную архитектуру полета для Artemis IV. Вместо сложной стыковки у Луны, Starship может соединиться с кораблем Orion еще на околоземной орбите. Это позволит использовать гигантские топливные баки Starship для прямого перелета к Луне, минуя промежуточные станции и опасные орбитальные маневры.

Такой подход не только повышает безопасность, позволяя прервать миссию и вернуться на Землю намного быстрее, но и сокращает требования к топливу в глубоком космосе. На фоне подготовки к этим миссиям испытания второй ступени ракеты New Glenn также должны подтвердить готовность коммерческого сектора к логистике такого масштаба.

"Перенос стыковки на орбиту Земли — это попытка уйти от нестабильности NRHO. Это упрощает навигацию и дает экипажу больше пространства для маневра при отказе систем. Фактически мы видим откат к более простым и проверенным схемам, так как сложность 'Артемиды' начала пугать самих создателей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Пока НАСА балансирует между научными амбициями и безопасностью, время играет против агентства. Пока ученые спорят, где искать необычные объекты в звездных системах, приземленная задача обеспечения выживаемости экипажа на спутнике Земли остается нерешенной. Если агентство прислушается к Гловеру, "Артемида IV" может стать "экваториальной" миссией, отложив покорение льдов южного полюса на неопределенный срок.

Параметр Южный Полюс Луны Экватор Луны Освещенность Вечная тень в кратерах Стабильный световой день Эвакуация экипажа Задержка до 7 дней Возможна почти в любое время Связь с Землей Зависит от ретрансляторов Прямая видимость Главная цель Добыча водяного льда Отработка систем высадки

Ответы на популярные вопросы о лунной миссии "Артемида"

Почему НАСА так важно высадиться именно на южном полюсе?

В этом регионе находятся кратеры вечной тени, где миллиарды лет сохраняется водяной лед. Его планируют использовать для создания ракетного топлива, что позволит сделать Луну перевалочным пунктом для полетов на Марс.

В чем главная опасность полярной орбиты NRHO?

Это крайне вытянутая орбита, которая удобна для экономии топлива, но неудобна для экстренных стыковок. Корабль на этой орбите находится далеко от места посадки большую часть времени, что делает невозможным быстрый возврат экипажа в случае ЧП.

Как SpaceX планирует упростить миссию Artemis IV?

Компания предлагает стыковать свой корабль Starship с капсулой Orion на низкой околоземной орбите. Это дает огромную избыточность по топливу и позволяет отправить экипаж напрямую к Луне без ожидания на промежуточной станции Gateway.

Правда ли, что США соревнуются с Китаем за Луну?

Да, геополитический фактор играет важную роль. Китай планирует высадку тайконавтов до 2030 года, и НАСА стремится закрепить свое лидерство, что иногда идет вразрез с осторожным подходом к безопасности, на который указывает Виктор Гловер.

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