Илон Маск вывел на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения на корабле Starship

SpaceX Илона Маска успешно провела очередные испытания гигантской системы Starship: корабль не только вывел на орбиту партию модернизированных интернет-спутников, но и продемонстрировал ювелирную точность, совершив управляемое приводнение в Индийском океане. Несмотря на технические шероховатость при возврате первой ступени, миссия подтвердила готовность системы к выполнению сложнейших задач, включая развертывание орбитальных дата-центров.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Доставка на орбиту и маневры в океане

Старт системы, состоящей из корабля Starship и ускорителя Super Heavy, состоялся с площадки Starbase в Техасе. Основной целью полета была проверка обновленной версии корабля и вывод полезной нагрузки. На этот раз Starship доставил в космос 20 спутников Starlink нового поколения. После отделения от носителя аппарат успешно выполнил свою программу и вошел в атмосферу, завершив полет в расчетной точке Индийского океана.

"Успешное развертывание спутников и управляемый спуск такой махины — это колоссальный прогресс. Starship постепенно превращается из экспериментального прототипа в рабочую лошадку, способную выводить нагрузки, которые раньше казались фантастикой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Однако без технических нюансов не обошлось. Ракета-носитель Super Heavy, которая должна была совершить мягкую посадку в Мексиканском заливе, не смогла запустить все двигатели в финальной фазе. Это привело к тому, что скорость касания воды оказалась выше расчетной. Тем не менее в SpaceX оценивают испытания как шаг вперед в отработке многоразовости всей системы.

Амбиции SpaceX: миллион спутников и дата-центры в космосе

Нынешний запуск — лишь часть масштабного плана по захвату околоземного пространства. В начале года компания направила запрос на разрешение запуска до одного миллиона аппаратов. Такая армада нужна не только для раздачи интернета, но и для функционирования орбитальных центров обработки данных. Пока Маск осваивает космос, обычным пользователям на Земле приходится решать более приземленные задачи, например, следить, чтобы зарядка смартфона не убивала аккумулятор раньше времени.

"Для работы подобных сетей требуются безупречные алгоритмы управления огромным массивом данных. Любая ошибка в системе может привести к потере связи или сбою в логистике спутниковой группировки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Помимо Starlink, SpaceX активно сотрудничает с государственными структурами. В то время как Маск проводит свои тесты, другие игроки рынка также готовятся к лунным миссиям. Так, испытания ракеты New Glenn планируется проводить на мощностях NASA для обеспечения будущих высадок на поверхность спутника Земли.

Параметр миссии Результат испытания Количество спутников 20 единиц Starlink Место старта Космодром Starbase (Техас) Посадка Starship Управляемое приводнение (Индийский океан) Статус носителя Жесткое приводнение из-за отказа двигателей

Запуски такого масштаба требуют не только технологической мощи, но и колоссальных вычислительных ресурсов. Проблемы с хранением информации знакомы и обывателям: часто память смартфона тает из-за скрытого кэша, а в космических масштабах речь идет о петабайтах телеметрии, которую нужно обрабатывать в реальном времени.

Технические особенности запуска

Майский запуск стал 12-м по счету для системы Starship и первым для её глубоко модернизированной версии. Улучшения коснулись не только программного обеспечения, но и прочности топливных баков, а также термозащитного слоя. Корабль должен выдерживать экстремальный нагрев при возвращении в атмосферу.

"Каждое приводнение — это ценнейший опыт в копилку аэродинамики. Ракета ведет себя не всегда предсказуемо при переходе из вакуума в плотные слои атмосферы, и SpaceX сейчас — единственная компания, которая собирает данные такого качества в режиме реального времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Starship

Зачем SpaceX нужно так много спутников?

Основная цель — создание глобальной информационной инфраструктуры, включая высокоскоростной интернет и космические центры хранения данных для быстрой обработки информации по всему миру.

Почему носитель Super Heavy не сел мягко?

Во время спуска не сработали все запланированные тормозные двигатели, что привело к превышению скорости при контакте с водой в Мексиканском заливе. Это штатная ситуация для испытательных полетов.

Где именно приземлился сам корабль Starship?

Корабль совершил управляемый контролируемый спуск в акваторию Индийского океана, успешно преодолев этап атмосферного торможения.

Будут ли спутники Starlink мешать астрономам?

Проблема светового загрязнения существует, однако новые версии аппаратов оснащаются специальными покрытиями и козырьками для минимизации отражения солнечного света.

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