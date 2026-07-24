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В Нью-Йорке установили 20-метровую скульптуру гигантского хот-дога

Наука

В Нью-Йорке вновь появилась скульптура самого большого в мире хот-дога. Объект длиной почти 20 метров (65 футов) установили на площади Даффи в районе Таймс-сквер. Работа концептуальных художников Джен Кэтрон и Пола Аутлоу приурочена к 250-летию Соединенных Штатов.

Хот-дог
Фото: pixabay.com by Just-a-blonde is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Хот-дог

Масштабы и устройство

Скульптура представляет собой гигантскую сосиску, внутри которой установлены конфетти-пушки. Авторы проекта заявляют, что используют этот символ американской культуры для привлечения внимания к вопросам капитализма и потреблению. Ранее объект уже выставлялся в городе в рамках экспозиции "Хот-дог в городе", сопровождавшейся тематическими рестлинг-матчами и интервью с историками еды.

С точки зрения геометрии, внутренний объем скульптуры составляет примерно 6000 кубических футов (около 170 кубических метров), что в пересчете дает 10 368 000 кубических дюймов.

Математика насыщения

Расчет того, сколько реальных сосисок может поместиться внутри арт-объекта, зависит от объема единицы товара и плотности укладки. За эталон взят стандартный хот-дог длиной 6 дюймов и диаметром 1 дюйм, объем которого составляет около 4,7 кубических дюйма.

При идеальном заполнении без пустот внутри скульптуры могло бы разместиться 2,2 миллиона сосисок. Однако в реальности между цилиндрическими объектами всегда остаются зазоры. Если принять коэффициент эффективности упаковки за 80%, то реальная вместимость составит примерно 1,75 миллиона штук.

Учитывая, что средний американец съедает около 70 хот-догов в год, полное заполнение скульптуры могло бы обеспечить годовой рацион для 25 тысяч человек.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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