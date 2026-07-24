Астрономы обнаружили массивный объект в системе звезды, находящейся в 100 световых годах от Земли. Тело с массой, примерно в 6,5 раза превышающей массу Юпитера, вращается вокруг коричневого карлика — объекта, который не стал полноценной звездой. В свою очередь, этот карлик движется по орбите вокруг малой звезды.
Объект получил обозначение CD-35 2722 B. Его обнаружили с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. Система представляет собой сложную иерархическую структуру: объект вращается вокруг коричневого карлика, который является частью двойной звездной системы.
Масса и параметры орбиты CD-35 2722 B затрудняют его определение. Из-за необычного расположения исследователи ввели термин "экзоспутник", так как объект не вписывается в традиционные критерии планеты или луны.
|Параметр
|Характеристика
|Масса
|~6,5 масс Юпитера
|Расстояние от Земли
|100 световых лет
|Центр притяжения
|Коричневый карлик
По мнению исследователей, CD-35 2722 B сформировался по принципу типичных планет, которые возникают вокруг звезд. Однако тот факт, что объектом управления стал коричневый карлик, ставит под вопрос текущие астрономические определения. Ученые продолжают обсуждать, стоит ли считать этот объект луной, планетой или новым типом небесного тела.
Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.