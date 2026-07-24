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Популяционное исследование выявило отсутствие связи между абортом и психическими расстройствами

Наука

Аборт не увеличивает риск последующего назначения психотропных препаратов. Исследователи из Мэрилендского университета и Дании пришли к такому выводу, проанализировав данные десятков тысяч женщин.

Хирург настраивает рентгеновский аппарат в операционной
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хирург настраивает рентгеновский аппарат в операционной

Ученые провели популяционное когортное исследование на основе датских регистров здравоохранения. В выборку вошли 67 390 женщин в возрасте от 12 до 38 лет (средний возраст — 21,8 года), которым с 2000 по 2018 год провели плановый медикаментозный или инструментальный аборт в первом триместре беременности.

Авторы разделили группу почти поровну: 33 793 участнице провели первый медикаментозный и 33 597 — первый инструментальный аборт. За время наблюдения психотропные средства впервые получили 19 979 женщин. У 4 575 обследованных уже был психиатрический диагноз до процедуры.

С помощью регрессионных моделей исследователи оценивали вероятность назначения препаратов в разные периоды. При стандартном пороге значимости (p=0,05) в первый год после аборта наблюдался небольшой рост вероятности получения лекарств. Однако при применении более строгого метода коррекции Бонферрони эта статистическая связь исчезла.

Спустя пять лет после процедуры ученые зафиксировали обратный эффект — вероятность назначения психотропных препаратов снизилась (показатели 0,83 и 0,85), и этот результат остался значимым даже после всех корректировок. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Данные уточняют отсутствие прямой связи между прерыванием беременности и развитием психических расстройств, требующих медикаментозного лечения. Главным ограничением работы остается использование регистров здравоохранения, которые фиксируют факт назначения препарата, но не описывают полную клиническую картину состояния каждой пациентки. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования с учетом более широкого спектра психологических факторов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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