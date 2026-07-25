Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые привычки, а не дорогие диеты: как Амаль Клуни поддерживает форму в 48 лет
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына
Зеленый изумруд в вашем саду: 6 способов применения мяты, о которых вы точно не знали
Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт
Сад, стремящийся к потолку: как подарить любимым растениям вторую жизнь на стене
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Выглядят на миллион, а стоят копейки: 6 неприхотливых растений, которые придадут саду дорогой лоск

Память телефона внезапно растаяла как масло: где прячутся невидимые пожиратели гигабайтов

Наука

Владельцы смартфонов часто сталкиваются с дефицитом памяти. Гаджет внезапно сигнализирует о нехватке места, хотя объем встроенного накопителя кажется солидным. Проблема кроется в скрытых процессах, которые съедают пространство незаметно для пользователя.

Мужчина с телефоном
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина с телефоном

Кэш как пожиратель ресурсов

Приложения создают временные файлы для ускорения работы. Эти данные позволяют картинкам и текстам подгружаться быстрее при повторном открытии. Однако кэш имеет свойство накапливаться, превращаясь в тяжелый груз. Со временем объем таких данных перекрывает лимиты здравого смысла.

"Пользователи часто игнорируют очистку кэша, полагаясь на автоматику, но система не всегда эффективно управляет этим объемом, что приводит к деградации свободного пространства", — отметил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Мусор из переписок

Мессенджеры — чемпионы по захвату памяти. Все присланные фото и видео копируются в папку устройства. При активном общении место испаряется за считанные дни. Это похоже на аналогию, где языковое разнообразие стирается в угоду крупным государственным форматам — старые файлы вытесняют новые, не удаляясь при этом автоматически.

Тип данных Влияние на накопитель
Кэшированные файлы Растут до критических отметок
Медиа в мессенджерах Занимают гигабайты из-за дублей

Системные ловушки

Категории "Системные данные" или "Другое" остаются загадкой для многих. Сюда попадают логи, временные файлы обновлений и неиндексированный контент. Как и автономная нейронная сеть сердца, работающая независимо, операционная система часто ведет себя скрытно, удерживая в памяти "лишние" данные ради гипотетической производительности.

Остаточные следы

Удаление приложения — ещё не конец истории. Разработчики ПО часто оставляют "хвосты": конфигурационные файлы и пользовательские настройки. Они мертвы для ОС, но продолжают занимать каждый байт памяти, подобно тому как паразитарные формы опухолей могут сохраняться в биологических объектах.

"Отсутствие глубокой очистки при удалении приложений — системная недоработка, требующая ручного контроля со стороны владельца аппарата", — подчеркнула специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Цифровая свалка в "Загрузках"

Папка "Загрузки" превращается в склад забытых вещей. Пользователи скачивают PDF-документы, APK-установщики и видео, забывая про них навсегда. Эти гигабайты "цифровой пыли" лежат мертвым грузом, блокируя возможность записи новой информации.

Ответы на популярные вопросы о памяти смартфона

Поможет ли удаление фото и видео?

Да, это самый быстрый способ освободить пространство. Медиафайлы весят больше всего.

Почему память "занимается" сама по себе?

Приложения обновляются, подгружают рекламу, базы данных и кэш. Это нормальный процесс для функционирования ОС.

Нужно ли использовать сторонние чистильщики?

С осторожностью. Часто они сами занимают место и показывают рекламу. Лучше использовать штатные инструменты очистки.

Что делать с разделом "Система"?

Здесь поможет только сброс до заводских настроек через резервную копию. Ручное редактирование опасно для системы.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
Секатор в руках — малина в ужасе: от ранней обрезки куст лишится сил и рискует вымерзнуть
Ранняя разлука стала реальностью: Тодоренко объяснила странное и взрослое поведение своего сына
Зеленый изумруд в вашем саду: 6 способов применения мяты, о которых вы точно не знали
Не только треки и ферма: Оксана Самойлова рассказала о планах купить вертолёт и освоить самолёт
Сад, стремящийся к потолку: как подарить любимым растениям вторую жизнь на стене
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Выглядят на миллион, а стоят копейки: 6 неприхотливых растений, которые придадут саду дорогой лоск
Морковь станет сахарной, а не "деревянной": две подкормки в июле улучшат вкус и лёжкость урожая
Секрет стального кора: всего 10 минут, 10 упражнений и ноль инвентаря
Слова обернулись ударами: конфликт с сокамерником лишил P. Diddy привилегий общего режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.