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Замена водорода на фтор может снизить свечение материалов в 50 раз

Наука

Исследователи из ФИАН, МГТУ им. Н. Э. Баумана и Института спектроскопии РАН обнаружили, что замена водорода на фтор в люминесцентных материалах не всегда усиливает их свечение, а в ряде случаев снижает эффективность излучения почти в 50 раз. Работа выявила новый механизм потери энергии через состояния с переносом заряда, что ставит под сомнение универсальность стратегии фторирования при создании материалов для оптоэлектроники и сенсоров.

Водородная энергетика: H2 Hydrogen резервуар
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водородная энергетика: H2 Hydrogen резервуар

Механизм подавления свечения

В основе работы лежит анализ соединений лантаноидов — редкоземельных металлов, которые способны испускать интенсивный узкополосный свет. Поскольку сами ионы этих металлов плохо поглощают излучение, их окружают органические молекулы (лиганды), работающие как "антенны": они улавливают свет и передают энергию иону металла.

Долгое время считалось, что замена атомов водорода в таких лигандах на фтор почти всегда повышает яркость свечения, так как фторирование подавляет потери энергии на колебаниях химических связей. Однако эксперименты показали: вместе с уменьшением одних потерь возникает новое электронное состояние с переносом заряда между лигандом и металлом. Энергия начинает уходить через этот канал безызлучательно, что фактически "гасит" люминесценцию.

Металл в комплексе Эффект фторирования Результат
Европий Появление переноса заряда Эффективность упала с 47% до ~1%
Тербий Появление переноса заряда Снижение эффективности свечения
Гадолиний Подавление колебательных потерь Яркая фосфоресценция при комнатной температуре

Данные показывают, что влияние фтора на конечный результат зависит от природы металла и его способности формировать состояния с переносом заряда.

Как проверяли свойства материалов

Для изучения процессов в молекулах авторы синтезировали комплексы европия, тербия и гадолиния с полностью фторированным лигандом из класса ароматических дикетонов. Чтобы отделить разные механизмы расхода энергии, использовали три типа спектроскопии: стационарную, время-разрешенную и ультрабыструю переходную абсорбционную.

Этот комплекс методов позволил зафиксировать не только сам факт падения яркости, но и динамику перемещения энергии внутри молекулы. Исследователи смогли подтвердить, что именно перенос заряда становится основным каналом потерь для европия и тербия.

"Появление состояния с переносом заряда меняет пути миграции энергии в молекуле. Это означает, что стандартный подход по замене водорода на фтор может привести к обратному эффекту, если не учитывать электронную структуру металла", — отметил учёный-химик Илья Сафронов.

Почему гадолиний повел себя иначе

Комплекс с гадолинием продемонстрировал результат, противоположный европию. Ион гадолиния не способен формировать состояния с переносом заряда и сам по себе не возбуждается светом. В результате в молекуле не возникло "паразитного" канала утечки энергии.

Поскольку фторирование при этом успешно устранило потери на тепловые колебания связей, возбужденное состояние органического лиганда стало стабильным. Это позволило зафиксировать яркую фосфоресценцию (длительное послесвечение) прямо при комнатной температуре. Обычно такие эффекты наблюдаются только при сильном охлаждении, так как тепло быстро тушит свечение.

Границы вывода

Работа доказывает, что фторирование не является универсальным инструментом повышения яркости. Результат модификации зависит от того, перевешивает ли польза от подавления колебаний вред от возможного переноса заряда.

Исследование позволяет уточнить принципы дизайна молекул для сенсоров и защитных меток, но оно не дает единого алгоритма подбора лигандов для всех металлов. Для этого потребуется проверить совместимость фторированных лигандов с другими элементами группы лантаноидов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Frontiers.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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