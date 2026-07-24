У сомов обнаружили форму рака, которая передается между особями

Биологи обнаружили у коричневых сомиков (Ameiurus nebulosus) форму рака, которая передается от одной особи к другой. Исследование показало, что опухоль является чужеродным организмом-паразитом, а не результатом внутреннего сбоя в клетках каждой отдельной рыбы.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Крупный сом на рыболовной сетке у воды

Поводом для работы стали наблюдения за сомами в озере Мемфремейгог на границе США и Канады. С 2012 года у рыб начали фиксировать черные пятна и нарывы на коже, а к 2017 году меланомой страдало от 25% до 33% всех пойманных особей. Чтобы выяснить причину эпидемии, международная группа ученых под руководством Эмили Керд и Джули Драгон из Университета Вермонта провела генетический анализ тканей рыб и их опухолей.

Сравнение ДНК показало, что генетический код опухолей у всех зараженных сомов практически идентичен, но при этом он существенно отличается от ДНК самих хозяев. В раковых клетках обнаружили сотни тысяч одинаковых мутаций, которые отсутствовали в здоровых тканях тех же рыб. Отсутствие следов вирусов или бактерий позволило авторам сделать вывод: болезнь возникла у одной рыбы, после чего опухолевые клетки начали перемещаться на других особей.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что передаче заболевания способствуют анатомические и поведенческие особенности вида. Отсутствие чешуи, придонный образ жизни и тесные контакты между рыбами во время нереста, сопровождающегося гормональным стрессом и ослаблением иммунитета, создают условия для легкого переноса чужеродных клеток.

До этого момента заразный рак был зафиксирован лишь у трех групп животных: собак, тасманийских дьяволов и некоторых моллюсков. Коричневые сомики стали первым случаем среди пресноводных позвоночных.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, исключили версию о токсическом загрязнении озера. Однако ученые пока не определили точный уровень смертности от этой болезни и степень угрозы для всей популяции Ameiurus nebulosus. Также остается открытым вопрос о том, встречаются ли подобные формы передающегося рака у других видов рыб в разных регионах мира.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов