Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого в эфире ещё не видели: поедание острых крыльев обернулось для мировой звезды конфузом
Количество языков в мире сократилось из-за появления крупных государств и империй
Сладкие напитки в детстве повышают риск гипертонии во взрослом возрасте
Роспотребнадзор предупредил о признаках загрязнения водоёмов Центральной России
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей
Искусство чистого потолка: возвращаем зеркальный блеск и легкое дыхание каждой комнате
Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта
Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови
Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались

Звуковые поля увеличили урожайность некоторых растений более чем в два раза

Наука

Разработчики из Калифорнии создали систему акустической стимуляции растений, которая в ходе лабораторных тестов увеличила урожайность некоторых культур на 34-104%. Работа базируется на использовании структурированных звуковых полей для управления метаболизмом растений, однако из-за крайне малой выборки образцов результаты пока носят предварительный характер и требуют масштабной проверки.

Огород с зеленью
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Огород с зеленью

Механизм работы протокола BCCP

Специалисты компании Haivya под руководством Андреа Отт-Даль разработали "биоакустический протокол культивирования и коммуникации" (BCCP). Это система управления ростом, которая использует не музыку в привычном понимании, а специально сконструированные акустические последовательности — комбинации частот и временных параметров сигнала.

Сигнал подается через обычные динамики на громкости до 80 децибел, что сопоставимо с шумом в ресторане. Особенность метода заключается в динамическом изменении звуковых полей в зависимости от стадии развития растения: сначала воздействие направлено на стимуляцию корневой системы, затем программа переключается на вегетативный рост и формирование соцветий или плодов.

"Важно понимать, что звук здесь выступает не как эстетический раздражитель, а как механический стимул. Растения воспринимают звуковые волны как физическую вибрацию, которая может активировать определенные биохимические цепочки", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

Результаты тестов и показатели урожайности

Технологию BCCP проверили на нескольких культурах: сое, базилике, мяте, мелиссе, болгарском перце и четырех сортах конопли. Исследователи разделили растения на контрольную группу и группу воздействия, сохранив идентичные условия освещения, полива и питания.

Авторы зафиксировали ускорение прорастания семян и развитие более мощных корневых систем во всех группах. Однако основные различия проявились в количественных показателях биомассы:

Показатель Эффект от BCCP
Общая урожайность Рост от 34% до 104%
Цикл развития Ускорение на 10-25%
Биомасса конопли Увеличение на 90%
Расход воды (на ед. продукции) Снижение на 34%

Эти данные свидетельствуют о потенциальном влиянии акустических частот на эффективность использования ресурсов растениями.

Критический анализ данных и ограничения

Несмотря на впечатляющие цифры, работа имеет серьезные методологические ограничения. Во-первых, размер выборки был крайне мал: от одного до шести саженцев каждого вида. В статистике такие объемы не позволяют исключить фактор случайности или индивидуальные особенности конкретных образцов.

Во-вторых, результаты представлены в виде препринта на платформе ResearchGate, что означает отсутствие независимого рецензирования. Это значит, что методика проведения опытов и точность расчетов еще не подтверждены внешними экспертами. До тех пор, пока эксперимент не будет воспроизведен на больших популяциях растений в разных условиях, переносить эти выводы на промышленное сельское хозяйство преждевременно.

Как растения реагируют на звук

Поскольку у растений нет органов слуха и нервной системы, их реакция объясняется процессом механотрансдукции. Это способность клетки преобразовывать механическое давление или вибрацию в биохимический сигнал. Предположительно, звуковые волны активируют специальные каналы в клеточных мембранах, что вызывает приток ионов кальция и запускает каскад реакций роста.

Альтернативная гипотеза предполагает, что звук воздействует не на само растение, а на физические свойства окружающей среды, включая почву и микробиологические процессы в корневой зоне, что косвенно стимулирует рост культуры.

Работа добавляет новые данные о возможной селективности растений к определенным частотам звука. Однако главным ограничением остается отсутствие статистической значимости из-за мизерной выборки. Для подтверждения эффективности BCCP необходимы тесты на сотнях образцов в условиях реальных теплиц и полей, подробнее ознакомиться с данными можно в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Санкт-Петербург
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Последние материалы
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей
Искусство чистого потолка: возвращаем зеркальный блеск и легкое дыхание каждой комнате
Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта
Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови
Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались
Поток туристов к Павловскому водохранилищу вызвал нехватку топлива на АЗС
Бесконтрольный прием мелатонина может вызвать гормональный дисбаланс и зависимость
Доступность кредитов вырастет после десятого подряд снижения ставки ЦБ
Конец нехватке мест? РЖД запускают дополнительный поезд в Ярославль и меняют правила поездок на выходные
Крем из прошлого сезона может вызвать химический ожог и аллергию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.