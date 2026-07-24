Количество языков в мире сократилось из-за появления крупных государств и империй

Исследователи из США с помощью математического моделирования восстановили динамику языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет. Расчеты показали, что пик количества языков в мире пришелся на период между 3000 и 1000 лет назад, когда их число могло исчисляться десятками тысяч. Работа уточняет сроки сокращения языковых групп, но основывается на статистических допущениях, так как большинство древних языков не имели письменности.

Фото: Freepik is licensed under public domain Словарь

Для реконструкции ученые использовали байесовские статистические методы, объединив данные о текущем состоянии мировых языков с этнографическими сведениями о размере сообществ охотников-собирателей и оценками общей численности населения Земли в разные эпохи. Модель исходила из того, что небольшие изолированные группы людей обычно говорят на одном языке.

Результаты анализа, опубликованные в журнале Science, опровергли мнение о том, что языков было больше всего сразу после последнего ледникового периода. Согласно модели, в начале голоцена (около 12 тысяч лет назад), до распространения земледелия, на планете было от 4500 до 6000 языков — это даже меньше, чем сейчас.

Быстрый рост числа языков происходил по мере расселения людей и увеличения населения. Спад же начался после достижения пика (3000-1000 лет назад). Авторы связывают эту тенденцию с появлением первых крупных государств и империй: административное управление, торговля и культурная ассимиляция привели к тому, что малые сообщества переходили на доминирующие языки.

Историк Игорь Власов отмечает, что подобные реконструкции позволяют понять механизмы взаимодействия древних обществ, однако отсутствие материальных следов большинства языков делает эти данные теоретическими. Для подтверждения модели потребуются новые археологические или генетические свидетельства о структуре миграций и социальной организации людей того периода.

Экспертная проверка: историк Игорь Власов