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Сладкие напитки в детстве повышают риск гипертонии во взрослом возрасте

Наука

Регулярное употребление сладких напитков в детстве связано с повышенным риском развития гипертонии во взрослом возрасте. Анализ данных показал, что дети, выпивавшие более двух порций таких напитков в день, к 36 годам оказывались на 52% более подвержены заболеванию по сравнению с теми, кто употреблял их реже трех раз в неделю. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Клубничный морс
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный морс

Специалисты из Университета Торонто и Гарвардской школы общественного здравоохранения провели масштабное наблюдение за группой более чем 25 тысяч участников из США. Исследователи начали отслеживать рацион детей в возрасте от девяти до 16 лет и продолжали мониторинг на протяжении 25 лет. Участники проходили регулярные опросы, где фиксировали частоту употребления газировок, спортивных напитков, соков, молока, воды и фруктов.

Анализ выявил зависимость между количеством сахаров в жидком виде и состоянием сердечно-сосудистой системы. Риск развития гипертонии возрастал с каждой дополнительной ежедневной порцией: для газировки показатель вырос на 23%, а для спортивных напитков — на 36%. Последние оказались опаснее из-за высокого содержания сахаров и сахарозаменителей, характерного для американского рынка.

Особый интерес вызвали фруктовые соки. При потреблении от 360 мл в день риск гипертонии увеличивался на 35%. Наиболее выраженный негативный эффект зафиксировали при употреблении апельсинового сока (+20% к риску на каждую порцию сверх нормы), тогда как яблочный сок такой динамики не показал. Авторы отмечают возможную погрешность: участники могли путать натуральные соки с нектарами или сладкими напитками.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что ключевое различие между цельным фруктом и соком заключается в наличии клетчатки. Пищевые волокна замедляют всасывание сахаров в кровь, тогда как жидкие формы углеводов усваиваются почти мгновенно, что создает дополнительную нагрузку на метаболизм и сосудистую систему.

Моделирование показало, что замена одной порции сладкого напитка или сока в день на цельные фрукты снижает вероятность развития гипертонии на 19-22%. Переход с газировки на обычную воду или молоко уменьшает этот риск на 13%.

Работа уточняет долгосрочную связь между детским питанием и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако не доказывает прямую причинно-следственную связь, так как данные основаны на опросах о рационе. Для окончательных выводов потребуются исследования с более строгим контролем состава напитков.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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