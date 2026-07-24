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Томские ученые заставили имплантат ожить: новая технология сама восстанавливает кость без батареек

Наука

Томские ученые с международной командой создали 3D-скэффолд, который превращает имплантат в автономный источник электрических импульсов для регенерации. Магнитное поле активирует наночастицы, генерирующие ток, что помогает восстанавливать не только кость, но и сосуды с нервами.

ученый
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
ученый

Физика вместо скальпеля: как работает магнитный стимулятор

Кость — это пьезоэлектрик. Когда мы ходим или прыгаем, она сжимается и вырабатывает микротоки. Клетки используют этот сигнал как маркер: здесь нужно укрепить, тут — достроить. В условиях тяжелых травм этот механизм ломается.

Ученые создали пористый гидрогель на базе желатин-метакрилата, "нафаршированный" наночастицами со структурой "ядро-оболочка".

Сердцевина из феррита марганца реагирует на внешнее магнитное поле, а оболочка из модифицированного титана бария превращает это движение в электричество. Это критически важно для сложной детской ортопедии и реабилитации после травм.

"Электрическая стимуляция — золотой стандарт регенерации, но раньше мы были ограничены инвазивностью метода. Беспроводная передача энергии прямо в зону дефекта — это ликвидация лишних рисков инфекции и повторных операций", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Магнитное поле проникает сквозь ткани безболезненно. Это радикально отличается от попыток использовать виртуальную реальность для снятия боли или другие вспомогательные методы.

Здесь идет прямая стимуляция на клеточном уровне: концентрация ионов кальция в клетках под воздействием имплантата вырастает почти в два раза. Это запускает каскад реакций, заставляя стволовые клетки костного мозга превращаться в кость быстрее, чем предусмотрено природой.

Параметр регенерации Ускорение (в сравнении с контролем)
Прорастание нервных волокон в 3,1 раза
Формирование костной ткани в 4,6 раза

Цифры и факты: результаты испытаний in vivo

Исследования на мышах подтвердили: система работает без сбоев. Через две недели в зоне имплантации зафиксировали рост нервных окончаний. Через восемь недель кость восстановилась практически полностью.

Это выводит технологии сохранения органов и тканей на новый уровень. Имплантат выступает временным "костылем", который постепенно рассасывается, оставляя после себя здоровую, пронизанную сосудами ткань.

"Для онкологических пациентов, перенесших резекцию костей, такая скорость восстановления — вопрос выживания и качества жизни. Без нервов кость мертва, она сломается снова. Здесь мы видим комплексный подход", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Метод позволяет избежать побочных эффектов, которые часто сопровождают новые классы препаратов и системную терапию. Электричество работает локально, не затрагивая другие системы организма. Это особенно важно в условиях, когда антибиотикорезистентность угрожает медицине, а любая инвазивная манипуляция может закончиться неизлечимой инфекцией.

"Главный риск классических имплантатов — отторжение и воспаление из-за статики. Живая наноплатформа, имитирующая биохимию организма, снижает эти риски до минимума", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о биоимплантатах

Безопасны ли магнитные наночастицы для организма?

Да, частицы инкапсулированы в биосовместимую оболочку, а сам каркас со временем полностью биорезорбируется (растворяется), замещаясь собственной тканью пациента.

Нужно ли постоянно находиться в магнитном поле?

Нет, терапия предполагает сеансовое воздействие переменным магнитным полем, аналогично процедурам физиотерапии, но с точечным эффектом внутри самого имплантата.

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Разработка томских специалистов — это конец эпохи "пассивного протезирования". Когда имплантат начинает управлять ростом клеток и сосудов, медицина из сферы ремонта органов переходит в сферу их управляемого проектирования. Это жесткая инженерная работа, где вместо цемента — гидрогель, а вместо арматуры — магнитные наночастицы.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-онколог Владимир Капустин, врач общей практики Елена Морозова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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