Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прокуратура обнаружила незаконную деятельность управляющих компаний в Новочебоксарске
Отражение в зеркале пугает: звезда сериала "Интерны" призналась в тяжёлых последствиях перемены тела
Серия ударов по инфраструктуре Wildberries готовит рынок к новому сценарию онлайн-торговли
Татьяна Ким вышла с заявлением после удара по складу Wildberries: тысячи заказов ждут решения
Более 2,5 тонн опасной резины соберут и утилизируют в Кирове
Вашингтон наносит новый удар по России: пошлины, черные списки и санкции выходят на новый уровень
Игра в занятость: постоянный надзор за сотрудниками обернется спадом отдачи
Один город, четыре пояса крепостных стен и тысяча лет истории: чем Псков покоряет путешественников
Трагедия в Кирове: удар по промышленному объекту унес жизни шести человек

Плодородные земли превращаются в пыль: в Европе зафиксировали необратимый сдвиг аграрных границ

Наука

Исследователи из Института экономического анализа (IAE) при Национальном исследовательском совете Испании разработали индекс CADI (Climate-Induced Agricultural Decline Index) для оценки влияния климата на урожайность. Модель предсказывает снижение продуктивности земель в Южной Европе к концу столетия, тогда как в северных регионах условия могут улучшиться.

Растение, произрастающее из почвы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение, произрастающее из почвы

Для создания инструмента авторы объединили исторические показатели урожайности с климатическими данными европейской программы Copernicus. Инструмент анализирует связь между изменениями погоды и объемом производимой сельскохозяйственной продукции, что позволяет локализовать зоны наибольшего риска.

Согласно расчетам, к периоду 2081-2100 годов наиболее сильный спад продуктивности ожидается в Южной Европе. В частности, в Испании наибольшие потери прогнозируются в центрально-восточной части страны. В то же время модель указывает на возможный рост потенциала сельскохозяйственных земель в Скандинавии, Шотландии и некоторых регионах России.

Климатолог Максим Орлов поясняет, что подобные модели помогают выявить географический сдвиг аграрных зон, когда традиционные житницы теряют плодородие из-за засух или перегрева, а северные территории становятся пригодными для земледелия.

Главным ограничением разработки является то, что индекс CADI учитывает исключительно климатический фактор. Модель не принимает во внимание экономические условия, качество почв, развитие ирригационных систем или внедрение новых сортов культур, которые могут частично компенсировать негативные изменения.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
В Рязанской области ожидаются ливни с грозами и возможным выпадением града
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.