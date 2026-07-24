Плодородные земли превращаются в пыль: в Европе зафиксировали необратимый сдвиг аграрных границ

Исследователи из Института экономического анализа (IAE) при Национальном исследовательском совете Испании разработали индекс CADI (Climate-Induced Agricultural Decline Index) для оценки влияния климата на урожайность. Модель предсказывает снижение продуктивности земель в Южной Европе к концу столетия, тогда как в северных регионах условия могут улучшиться.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение, произрастающее из почвы

Для создания инструмента авторы объединили исторические показатели урожайности с климатическими данными европейской программы Copernicus. Инструмент анализирует связь между изменениями погоды и объемом производимой сельскохозяйственной продукции, что позволяет локализовать зоны наибольшего риска.

Согласно расчетам, к периоду 2081-2100 годов наиболее сильный спад продуктивности ожидается в Южной Европе. В частности, в Испании наибольшие потери прогнозируются в центрально-восточной части страны. В то же время модель указывает на возможный рост потенциала сельскохозяйственных земель в Скандинавии, Шотландии и некоторых регионах России.

Климатолог Максим Орлов поясняет, что подобные модели помогают выявить географический сдвиг аграрных зон, когда традиционные житницы теряют плодородие из-за засух или перегрева, а северные территории становятся пригодными для земледелия.

Главным ограничением разработки является то, что индекс CADI учитывает исключительно климатический фактор. Модель не принимает во внимание экономические условия, качество почв, развитие ирригационных систем или внедрение новых сортов культур, которые могут частично компенсировать негативные изменения.

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов