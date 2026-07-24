Российская разработка превращает дроны в легкую добычу: секрет скрыт в полном отсутствии излучения

Рязанские инженеры из компании "Альфа-М" представили технологию, способную радикально изменить подходы к защите объектов от малых беспилотников. Разработанный комплекс находит дроны фактически "в тишине" — без использования активного радиолокационного излучения, что делает саму систему обнаружения невидимой для средств радиотехнической разведки противника.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

Охота без радара: как это работает

Традиционные радары работают по принципу эха: они испускают сигнал и ловят его отражение. Главный минус такого метода — радар "светится" на огромном расстоянии, становясь приоритетной целью. Система от "Альфа-М" идет другим путем. Она полагается на пассивное наблюдение, комбинируя сразу несколько оптических и тепловых каналов. Это позволяет засекать малые аппараты, которые зачастую остаются незаметными для крупных РЛС из-за своих габаритов и материалов корпуса.

"Главное преимущество пассивных систем — скрытность. Противник не знает, что его обнаружили, пока не станет слишком поздно. К тому же, отсутствие мощного облучателя позволяет интегрировать такие устройства в городскую среду без вреда для населения и помех гражданской связи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Особого внимания заслуживает интеграция нейросетевых алгоритмов. В отличие от человека-оператора, машнное зрение сопровождает цель с частотой не менее 50 Гц. Это гарантирует, что даже скоростной FPV-дрон не будет потерян из вида при резких маневрах. Нейросеть мгновенно отделяет в кадре птицу от опасного устройства, минимизируя ложные срабатывания.

Зрение на службе обороны

Конструкция комплекса включает в себя высококонтрастную ТВ-камеру для работы днем и чувствительный тепловизор. Последний критически важен в ночное время и при метеоусловиях, когда обычная оптика бессильна. Весь приборный блок размещен на поворотной платформе, которая обеспечивает круговой обзор на 360 градусов. При обнаружении цели лазерный дальномер определяет точное расстояние до объекта, что необходимо для координации ответных мер.

"Обнаружить тепловой след малого БПЛА — задача не из легких, так как их электромоторы греются несильно. Однако современные матрицы тепловизоров в сочетании с лазерной дальнометрией позволяют вычислять координаты объекта с погрешностью в сантиметры. Это физика процесса: чем выше частота обработки кадра, тем выше точность ведения цели", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные разработки сегодня сопоставимы по важности с инновациями в фундаментальной науке. Например, физический размер планеты или точность настройки метеодатчиков требуют схожей точности в обработке входящих данных. Технология "Альфа-М" фактически переводит процесс перехвата дронов из режима ручного управления в плоскость автоматизированного цифрового подавления.

Характеристика Параметры системы Тип обнаружения Пассивный (без излучения) Частота нейросети Не менее 50 Гц Оснащение ТВ-камера, тепловизор, лазерный дальномер Обзор 360 градусов (поворотная платформа)

Электронные "шторы" и тактика борьбы

Разработка пассивных систем обнаружения идет в ногу с совершенствованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В зоне проведения специальной военной операции российские подразделения уже активно применяют так называемые "шторы" против вражеских дронов. Этот метод ослепляет видеоканал беспилотника ВСУ, лишая его связи с оператором и ориентации в пространстве. Без стабильного сигнала аппарат теряет управление и не достигает цели.

"Эффект 'шторы' - это классический пример того, как блокировка сигнальной среды парализует технику. Это не менее эффективно, чем физическое уничтожение. Мы видим, как борьба в воздухе превращается в состязание алгоритмов и точности сенсоров", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

При использовании систем от "Альфа-М" связка "обнаружение — подавление" становится еще эффективнее. Скрытное обнаружение позволяет заранее активировать средства РЭБ именно в том секторе, где движется угроза, не растрачивая ресурс на пустое пространство. Подобная точность напоминает то, как работают новые сенсоры для воды, способные точечно находить опасные молекулы среди миллионов других.

Ответы на популярные вопросы о системах обнаружения БПЛА

Почему пассивное обнаружение лучше радара?

Радар излучает энергию, выдавая свое местоположение. Пассивные системы ничего не излучают, поэтому их невозможно засечь встречными приборами разведки.

Может ли нейросеть ошибиться и принять птицу за дрон?

Вероятность крайне мала. Нейросеть обучается на тысячах паттернов движения и силуэтов, а высокая частота обработки (50 Гц) позволяет отличать взмахи крыльев от вращения винтов.

Работает ли система в густом тумане?

Благодаря наличию тепловизионного канала, комплекс видит тепловое излучение объектов даже сквозь туман, дым или снег, где обычные камеры бесполезны.

Греется ли оборудование при постоянной работе?

Любая мощная вычислительная электроника требует контроля температур. Как и в случае с перегревом зарядки телефона, промышленная система оснащена защитой от критических температур.

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