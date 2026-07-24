Солнце нанесло новый удар по Земле: магнитная буря G1 оказалась не такой безобидной, как кажется

Солнце вновь отправило к Земле поток плазмы из корональной дыры, вызвав магнитную бурю. Ученые ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали возмущение магнитного поля спустя двое суток после прихода солнечного ветра. Несмотря на задержку, геомагнитные индексы резко выросли.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце в космосе

Аномалия без логики: почему приборы "сходят с ума"?

Специалисты признают: вычислить точный момент "поджога" шторма почти невозможно. Параметры солнечного ветра стабильны, магнитное поле меняет знак по десять раз на дню — сплошной хаос.

Однако приборы упрямо показывают красную зону. Это не первая мощная вспышка, которая заставляет геомагнитные индексы нервничать. Поток частиц прошивает атмосферу, увеличивая шансы увидеть полярное сияние даже там, где его обычно не ждут.

"Это бред считать, что буря начинается по щелчку. Магнитное поле — это не выключатель на стене, а вязкая среда. Даже когда кажется, что всё спокойно, внутри системы накапливается критическое напряжение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Летом 2026 года космическая погода ведет себя подозрительно тихо. Если какая-то новая вспышка на Солнце всё же происходит, она редко перерастает в настоящий Армагеддон. Пока за июнь и июль насчитали всего пять случаев возмущений. Солнце словно бережет силы для чего-то более серьезного, а нынешний шторм — так, легкая разминка перед завтраком.

Уровень G1: легкая встряска в спокойное лето

Текущее событие классифицируют как G1. Это самая слабая категория в пятибалльной системе. Для сравнения: магнитная буря 4 июля дотянула до G3 — вот тогда действительно искрило.

Космические процессы, будь то вращение планет или выбросы плазмы, подчиняются жестким законам механики, даже если нам они кажутся хаотичными. Любое солнечное возмущение бьет по электросетям и связи, но G1 обычно проходит незаметно для большинства приборов.

Параметр Текущая буря (Июль 2026) Уровень по шкале G G1 (Слабая) Причина возмущения Корональная дыра на Солнце Длительность До середины дня 24 июля

Когда на Солнце фиксируется вспышка на светиле, ученые начинают гадать: зацепит или нет. В этот раз зацепило краем. Основной поток плазмы прошел по касательной, но энергии хватило, чтобы раскачать "земной колокол". Любая протонная буря в космосе — это экзамен для наших спутников на орбите, которые первыми принимают удар радиации.

"Даже слабый уровень G1 может вызывать сбои в чувствительной электронике энергосистем. Мы видим мигание в сетях, когда магнитное поле начинает вибрировать", — отметил диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Прогноз и риски для техники

Расслабляться рано: шторм продлится до полудня 24 июля. В это время метеозависимым рекомендуют следить за давлением. Техника тоже может капризничать — GPS-навигация иногда "плавает" на пару метров. В масштабах эволюции, изучающей газовые гиганты, такие бури — пыль под копытами, но для нашей нежной электроники это серьезный шум.

"Проблема не в самой буре, а в стабильности работы радиоканалов. В такие моменты помехи на ВЧ-связи — обычное дело, диспетчеры должны контролировать баланс мощности особенно жестко", — подчеркнул инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Космос умеет удивлять. Еще вчера мы гадали, как влияет магнитное торможение на рост планет, а сегодня пытаемся понять, почему внезапно заболела голова. Природа не дает четких ответов, она просто заставляет нас подстраиваться под свой ритм.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Опасна ли буря уровня G1 для здоровья?

Для здорового человека — практически нет. Воздействие сопоставимо с поездкой в метро. Проблемы могут возникнуть только у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за микроциркуляции крови.

Может ли буря сжечь электронику в доме?

Нет, G1 слишком слабая для этого. Ожоги систем электроснабжения возможны только при бурях уровня G4-G5, которые случаются крайне редко.

Как увидеть полярное сияние при такой буре?

Шансы есть у жителей северных широт. Нужно уехать подальше от городских огней и смотреть на горизонт. При G1 сияние может быть бледным и едва заметным глазу.

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