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Собаки и волки одинаково реагируют на запах человеческого страха

Наука » Экология » Природа

Исследователи обнаружили, что и домашние собаки, и серые волки одинаково реагируют на запах человеческого страха. Результаты работы позволяют предположить, что способность распознавать эмоциональные химические сигналы человека возникла еще у общего предка этих видов, а не в процессе одомашнивания собак. Однако работа пока не доказывает, какие именно вещества вызывают такую реакцию и проявляется ли она у диких волков.

гибрид волка и собаки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
гибрид волка и собаки

Чтобы проверить происхождение этой способности, этологи из Венского университета ветеринарной медицины сравнили поведение 24 собак и 11 серых волков. Чтобы исключить влияние разного жизненного опыта, в эксперименте использовали волков, которые с рождения воспитывались людьми и постоянно контактировали с ними.

Для теста привлекли 19 добровольцев, которые сдавали образцы пота из подмышечных впадин в двух состояниях: нейтральном и при сильном стрессе (вызываемом публичным выступлением и решением арифметических задач). Животным предлагали выбрать один из контейнеров с запахом. В это время рядом находился экспериментатор, который не знал, какой образец помещен в сосуд.

Анализ поведения показал, что ни собаки, ни волки не проявляли явного предпочтения или избегания запаха страха. Вместо этого менялась общая стратегия поведения: животные стали чаще смотреть на человека-сопровождающего, дольше колебались перед выбором и чаще вовсе отказывались принимать решение. Ученые интерпретируют это как поиск дополнительной информации в тревожной ситуации.

Единственное различие обнаружилось в том, что собаки чаще преждевременно покидали площадку с экспериментом, тогда как волки продолжали исследовать среду. Это может быть следствием разных поведенческих стратегий, сформировавшихся после разделения видов.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что обнаруженное сходство в реакциях указывает на глубокие эволюционные корни механизма. Поскольку социализированные волки ведут себя схоже с собаками, значит, генетическая предрасположенность к восприятию человеческих стрессовых сигналов существовала до того, как собаки стали домашними животными.

Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Cognition. Работа уточняет, что животные реагируют не на саму эмоцию страха, а на конкретные изменения химического состава пота. Главным ограничением остается использование ручных волков, поэтому для окончательного вывода о природе этого механизма потребуются тесты с дикими популяциями.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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