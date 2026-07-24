Ученые из Финляндии обнаружили способность шмелей к спонтанному решению задач

Шмели (Bombus terrestris) продемонстрировали способность к спонтанному решению задач, которая ранее считалась исключительной чертой людей и крупных позвоночных. Насекомые смогли справиться с незнакомой задачей по манипуляции объектами, хотя их никто не обучал этому методу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Шмель на цветке

Исследование провели ученые из Университетов Оулу, Хельсинки и Турку (Финляндия). Результаты работы опубликованы 4 июня 2026 года в журнале Science под названием "Spontaneous problem-solving in bumble bees".

Суть эксперимента

Механика теста напоминает классический психологический опыт с "ящиком и бананом", проведенный Вольфгангом Кёлером более века назад. В тех опытах шимпанзе добирались до еды, складывая коробки друг на друга.

В случае со шмелями ученые создали следующую ситуацию:

Насекомых приучили к тому, что внутри искусственного синего цветка находится награда.

Затем цветок закрепили на потолке прозрачного арены, так что он стал недосягаем для шмелей.

В распоряжении насекомых был небольшой шарик.

Чтобы получить доступ к цветку, часть шмелей применила новую стратегию: они закатывали шарик точно под цветок, после чего забирались на него как на платформу. Ранее шмели не проходили обучение по перемещению объектов для достижения цели.

Исключение случайных факторов

Авторы работы подчеркивают, что испытуемые были "наивными" участниками: они знали лишь то, что синий цветок дает награду, а шарик — это безопасный подвижный предмет. Ученые провели серию контрольных тестов, чтобы исключить версию о случайном успехе или методе проб и ошибок.

Метод проверки Цель и результат Скрытие цветка Цветок прятали от глаз во время движения шарика. Шмели всё равно закатывали его в нужную точку, что исключает простое следование за визуальным стимулом. Анализ движений Успешные особи демонстрировали направленные, эффективные паттерны движения вместо хаотичного исследования пространства.

Значение открытия

Результаты работы расширяют представление о когнитивных способностях насекомых. Ранее было известно, что пчелы и шмели способны к социальному обучению использованию инструментов и сотрудничеству, однако спонтанный поиск решения новой задачи считался прерогативой существ с более крупным мозгом.

Сеньор-автор исследования Олли Лоукола отмечает, что это не означает наличия у насекомых человеческого сознания или идентичного способа мышления. Однако опыт доказывает: миниатюрный мозг способен генерировать гибкие решения в ситуациях, с которыми особь никогда не сталкивалась.