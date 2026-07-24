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Тайное стало явным: в Ирландии вскрыли резервуар с останками сотни исчезнувших младенцев

Наука

В ирландском Туаме археологи вскрыли пугающую страницу церковной истории: на территории бывшего католического приюта Святой Марии обнаружены останки 99 младенцев. Захоронение, найденное в заброшенном канализационном резервуаре, подтверждает самые мрачные догадки историков о судьбе детей "незамужних матерей", которых десятилетиями считали пропавшими без вести. Масштаб трагедии может оказаться в разы больше, так как количество найденных фрагментов тел продолжает расти с каждым днем раскопок.

Раскопки
Фото: freepik is licensed under public domain
Раскопки

Монастырские тайны: от отрицания до раскопок

Приют Святой Марии находился под управлением монашеского ордена "Сестры Милосердия Бон Секур" с 1925 по 1961 год. Официальные архивы того времени не содержали никаких записей о массовых смертях или кладбищах на этой территории. Ситуация изменилась благодаря упорству местного историка Кэтрин Корлесс. В 2014 году она опубликовала результаты своего расследования, согласно которым в стенах учреждения бесследно исчезли 796 детей.

"Подобные находки заставляют нас пересмотреть взгляды на то, как формировались сообщества в прошлом. Здесь мы видим не просто материальные объекты, а следы жесткой социальной сегрегации, запечатленные в самой земле", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Долгое время власти и церковные структуры пытались игнорировать выводы Корлесс, однако обнаружение первых останков в системе канализации сделало невозможным дальнейшее сокрытие фактов. Полномасштабные раскопки, стартовавшие в августе 2025 года, стали ответом на многолетний общественный запрос. Ученые ищут ключи к пониманию того, как столь массовая гибель могла оставаться незамеченной десятилетиями. Возможно, разгадка кроется в случайных факторах развития, подобно тому как строение черепа человека оказалось результатом биологической лотереи, а не прямого плана.

"Ребенок греха": личные трагедии приюта в Туаме

За сухими цифрами археологических отчетов стоят тысячи сломанных жизней. Аннет Маккей, жительница Великобритании, годами пытается найти правду о своей сестре Мэри Маргарет. В 1943 году их 17-летнюю мать, ставшую жертвой насилия, отправили в Туам для "исправления". После родов ребенка сразу отобрали. Спустя шесть месяцев монахиня сообщила матери, что её "ребенок греха мертв", при этом женщине запретили даже присутствовать на погребении.

"В те годы социальное клеймо действовало сильнее законов гуманности. Отношение к детям как к 'ошибкам' приводило к полному отсутствию медицинской помощи и человеческих условий содержания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Современные методы анализа позволяют восстановить детали жизни этих детей буквально по крупицам. Для многих семей эти раскопки — единственный шанс получить генетическое подтверждение смерти родственников. Точность современных исследований сегодня поражает: точно так же, как физики находят способы предсказать размеры черных дыр через сложные расчеты, генетики пытаются восстановить цепочки родства из фрагментов костей, пролежавших в сырости более полувека.

Параметр исследования Данные раскопок в Туаме
Период работы приюта 1925 — 1961 годы
Обнаружено останков (на тек. момент) 99 младенцев
Предполагаемое число жертв 796 детей
Место основного захоронения Канализационный резервуар

Что ждет Туам: сроки экспертиз и поиска правды

Полевая стадия археологических работ в Туаме продлится до 2027 года. Специалисты предупреждают, что под землей могут находиться останки сотен людей, требующие бережного извлечения. После завершения раскопок наступит самый сложный этап — лабораторный анализ. ДНК-экспертиза каждого фрагмента займет еще несколько лет, так как состояние костей в канализационном коллекторе крайне тяжелое для генетиков.

"Работа с такими образцами требует ювелирной точности. Важно отличить естественные процессы разложения от следов травм или болезней, вызванных истощением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Для общества это расследование стало символом борьбы за историческую справедливость. Пока ученые восстанавливают правду, люди ищут утешения в природе. Как подтвердили недавние исследования, природные пейзажи и звуки снижают тревожность, что необходимо жителям города, столкнувшимся с такой тяжелой правдой о своем прошлом. Правительство Ирландии уже пообещало создать на месте приюта мемориал, чтобы память о "детях греха" больше никогда не была стерта.

Ответы на популярные вопросы о раскопках в Ирландии

Почему детей хоронили в канализационном резервуаре?

В тот период дети, рожденные вне брака, считались "незаконными" и часто лишались права на христианское погребение на освященной земле. Использование технических пустот позволяло скрывать высокую смертность в учреждении.

Как удалось найти захоронение спустя столько лет?

Ключевую роль сыграло расследование Кэтрин Корлесс, которая сопоставила количество свидетельств о рождении и отсутствие записей о захоронении или переводе детей в другие учреждения.

Кто несет ответственность за гибель детей?

Приют находился под управлением ордена "Сестры Милосердия Бон Секур" и финансировался государством. Внимание следствия сосредоточено на системном пренебрежении обязанностями со стороны как церковных, так и светских властей.

Будут ли идентифицированы все найденные останки?

Власти планируют провести ДНК-тестирование всех фрагментов, чтобы сопоставить их с данными ныне живущих родственников, ищущих своих близких.

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Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, историк Игорь Власов, антрополог Артём Климов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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