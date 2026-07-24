Без волн и берегов, но больше океанов: внутри Земли нашли гигантское водное хранилище

Глубоко под поверхностью Земли, на глубине около 700 километров, скрыт колоссальный резервуар воды, объем которого в три раза превышает запасы всех мировых океанов. Это открытие опровергает привычные представления о строении недр нашей планеты: вода здесь находится не в жидком виде и не в гигантских пещерах, а буквально вплавлена в кристаллическую структуру твердой породы. Ученые обнаружили, что минерал рингвудит действует как гигантская каменная губка, удерживая гидроксильные группы под экстремальным давлением мантии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подземный океан под вечной мерзлотой

Рингвудит: как камень удерживает воду

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, указывает на существование "влажной" зоны в переходном слое между верхней и нижней мантией. Главным героем открытия стал рингвудит — особая форма минерала оливина, образующаяся при колоссальном давлении на глубинах от 410 до 660 километров. Его структура позволяет притягивать водород и удерживать химические компоненты воды в твердом состоянии.

"Рингвудит уникален тем, что в его кристаллической решетке есть место для ионов гидроксила. По сути, мантия на этих глубинах не сухая, а представляет собой влажное хранилище. Это меняет наше понимание глобального круговорота воды на планете", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Геофизик Стивен Якобсен из Северо-Западного университета подчеркивает, что термин "океан" здесь используется скорее для описания масштабов запасов. Даже если порода содержит всего 1% воды по весу, огромный объем переходной зоны делает эти скрытые резервы сопоставимыми с поверхностными водами. Подобно тому как астрофизики ищут скрытую материю в космосе, геологи обнаружили недостающее звено водного баланса Земли внутри самой планеты.

Сейсмические улики и "обезвоживание" мантии

Доказательства существования воды были получены с помощью сети USArray — системы из 2000 сейсмографов в США. Изучая скорость прохождения волн от землетрясений, ученые заметили странные аномалии: на определенной глубине сейсмические импульсы замедлялись. Это указывало на наличие частично расплавленной породы именно там, где рингвудит начинает разрушаться, переходя в другие формы.

Этот процесс исследователи назвали "плавлением при обезвоживании". Когда порода опускается глубже 700 километров, она теряет способность удерживать воду, и та "выдавливается" наружу, вызывая плавление окружающего материала. В аналогичных масштабах процессы скрытого взаимодействия материи происходят и во Вселенной, где гигантские облака вокруг галактик скрывают от глаз ученых барионное вещество.

"Нужно понимать, что мантия постоянно движется. Когда насыщенный водой минерал уходит слишком глубоко, давление заставляет его менять структуру. Излишки воды понижают температуру плавления камня, создавая те самые сигналы, которые поймали сейсмологи", — отметил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Алмазная капсула времени из глубин Бразилии

Подтвердить теорию помогла случайная находка в Бразилии. Группа Грэма Пирсона из Университета Альберты обнаружила крошечный алмаз, внутри которого оказался заточен микроскопический образец рингвудита. Алмаз послужил герметичной капсулой, сохранившей минерал в первозданном виде во время его подъема на поверхность вместе с вулканической магмой.

Характеристика Описание Глубина залегания 410-660 километров (переходная зона) Содержание воды Около 1,5% от веса минерала Общий объем В 3 раза больше поверхностного Мирового океана Метод обнаружения Сейсмический анализ и включения в алмазах

Анализ включения показал, что оно действительно содержит полтора процента воды. Это стало первым прямым физическим доказательством того, что мантия на самом деле влажная. В условиях, когда науке приходится работать с косвенными данными, такая находка равносильна обнаружению реального следа, как и в случае с изучением того, как рацион майя влиял на выживаемость целой цивилизации.

"Без защитной оболочки алмаза рингвудит превратился бы в обычный оливин еще на пути к поверхности. Но этот образец подтвердил наши расчеты: глубокие слои Земли способны удерживать воду миллиарды лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о подземном океане

Можно ли эту воду добыть и использовать?

Нет, это невозможно технически. Вода находится на огромной глубине под давлением в сотни тысяч атмосфер и химически связана с горной породой. Это не жидкий бассейн, а часть кристаллической решетки минералов.

Почему воду называют океаном, если она в камне?

Это научная метафора, описывающая масштаб ресурсов. Если бы все молекулы H2O из рингвудита можно было извлечь в жидком виде, они бы заполнили океанскую чашу трижды.

Как вода попала так глубоко внутрь Земли?

Основная гипотеза гласит, что вода захватывается океаническими тектоническими плитами, когда они погружаются в мантию в зонах субдукции, а затем распределяется на глубине.

Влияет ли этот резервуар на уровень моря на поверхности?

Напрямую — нет. Однако этот резервуар служит своеобразным буфером, участвуя в долгосрочном геологическом цикле, который поддерживает стабильность климата и гидросферы на протяжении миллионов лет.

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