Небо просто закрылось: капризная погода лишила Илона Маска критически важных данных

SpaceX Илона Маска вновь столкнулась с техническими и погодными трудностями при подготовке к 13-му испытательному старту системы Starship. Пуск, который должен был стать важным этапом в проверке тепловой защиты корабля, отложен как минимум на сутки. Причиной стала недостаточная видимость в зоне старта: инженерам критически важно получить детальные снимки входа ракеты в плотные слои атмосферы, однако капризы погоды делают качественную фиксацию этого процесса невозможной.

Фото: SpaceX is licensed under Free More info Ракета Starship

Погода и тепловой щит: почему важна видимость

Перенос старта на 24 июля продиктован не только заботой о безопасности, но и научными целями миссии. Главная задача 13-го полета — изучение поведения теплозащитного слоя Starship под экстремальными нагрузками. Когда гигантская конструкция проходит через плотные слои атмосферы, трение создает огромные температуры, и специалистам SpaceX необходимо видеть каждую деталь этого процесса в режиме реального времени. Плохая видимость лишает миссию смысла, так как не позволяет провести полноценный визуальный анализ.

"Любая современная космическая программа опирается на системы объективного контроля. Если метеорологи не гарантируют чистое небо, инженеры не получат данных о том, как ведет себя обшивка при нагреве. Это критически важно для доработки многоразовых систем", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что современные системы наблюдения настолько чувствительны, что требуют идеальных условий, сопоставимых с теми, что нужны для работы радиотелескопов мониторящих орбитальный мусор. Без четкой картинки риск пропустить микротрещину или локальный перегрев слишком велик.

Технические сбои и история испытаний

Нынешняя задержка — не первая в этой пусковой кампании. Изначально старт планировался на 16 июля, но тогда автоматика прервала процедуру буквально в последние секунды. По словам Илона Маска, несколько двигателей не вышли на рабочий режим, что мгновенно заблокировало запуск. SpaceX предпочитает перестраховаться, помня об опыте мая, когда прототип потерял двигатель при выходе на орбиту и в итоге взорвался при попытке приводнения в Мексиканском заливе.

"Космонавтика не прощает спешки. То, что автоматика сама отсекает старт при малейшем отклонении характеристик двигателей, говорит о высоком уровне отладки систем безопасности программного обеспечения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ранее, в октябре 2025 года, испытания проходили по иному сценарию: тогда главной целью была отработка маневров возврата и вывода макетов спутников. С каждым разом задачи усложняются, и теперь фокус сместился на долговечность материалов. Иногда ошибки в расчетах обходятся дорого, как в случае, когда молния ударила в ракету китайского производства, заставив ученых экстренно пересматривать протоколы защиты.

Взгляд в будущее: Version 3 и новые задачи

SpaceX уже активно тестирует обновленную конструкцию, известную как Version 3. Эта итерация корабля уже продемонстрировала способность выводить на орбиту группировки из 22 спутников. Однако для полноценных межпланетных перелетов системе нужна стабильность. Специалисты продолжают экспериментировать с конфигурациями включения двигателей и повторными запусками в вакууме.

Подобные исследования требуют колоссальной точности, сравнимой с той, что применяют ученые при спектроскопическом анализе состава Солнца. Любая мелочь на орбите может привести к потере аппарата стоимостью в сотни миллионов долларов.

"Starship — это лаборатория в небе. Каждое отложенное испытание — это не провал, а экономия ресурсов. Важнее собрать чистые данные, чем просто поставить галочку о запуске в плохую погоду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Параметр миссии Детали 13-го испытания Новая дата старта 24 июля (пятница) Основная цель Проверка теплозащиты в атмосфере Тип прототипа Starship Version 3 Причина переноса Недостаточная видимость (метеоусловия)

Ответы на популярные вопросы о запусках Starship

Почему запуск нельзя провести в облачную погоду?

Для данного испытания критически важна видеофиксация состояния корпуса ракеты. Облака скрывают аппарат от наземных и воздушных камер слежения, что делает невозможным анализ работы теплозащиты.

Что пошло не так во время первой попытки запуска 16 июля?

Автоматическая система управления отменила старт из-за того, что часть двигателей Raptor не запустилась в расчетное время. Это сберегло ракету от потенциальной аварии на стартовой площадке.

Чем Starship Version 3 отличается от предыдущих версий?

Эта версия имеет обновленную конструкцию, оптимизированную для вывода большего количества полезной нагрузки, включая спутники Starlink, и улучшенную систему тепловых плиток.

Куда должен приземлиться корабль после завершения миссии?

Обычно в ходе тестов планируется контролируемое приводнение в океане или возвращение ускорителя на стартовый комплекс с помощью системы захвата "Мехазилла".

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