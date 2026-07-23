Молния ударила в ракету прямо после старта: китайский носитель пережил космическую драму

Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту китайский спутник-ретранслятор, несмотря на прямое попадание молнии во время старта. Электрический разряд ударил в головной обтекатель на 35-й секунде полёта, когда носитель находился на высоте нескольких километров. Инцидент, зафиксированный очевидцами на космодроме Сичан, не привёл к сбоям в работе бортовых систем, подтвердив надёжность защиты китайской космической техники.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гроза

Удар в облаках: как ракета выдержала разряд

Запуск ракеты "Чанчжэн-3B" состоялся 23 июля с площадки № 2 в условиях сложной метеообстановки. Низкая облачность и сильный дождь сопровождались грозовой активностью, однако специалисты приняли решение не переносить старт. Видеокадры из социальных сетей показывают, как яркая вспышка охватывает корпус ракеты, а затем разряд уходит вниз через инверсионный след и раскалённые струи двигателей.

"Корпус современных ракет работает по принципу клетки Фарадея. Электрический заряд распределяется по внешней металлической обшивке и уходит в ионизированный шлейф выхлопных газов, не проникая внутрь к чувствительной электронике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Несмотря на визуальный эффект, инцидент не повлиял на траекторию. Это был 117-й полет для данной модификации носителя, которая считается "рабочей лошадкой" китайской космонавтики. Ранее подобные случаи фиксировались и у других стран, например, во время миссии "Аполлон-12", однако современные методы расчёта физических параметров и моделирования нагрузок позволяют минимизировать риски.

Миссия "Тяньлянь-2": шестой элемент системы

Целью запуска была доставка на переходную к геостационарной орбиту шестого аппарата серии "Тяньлянь-2". Эти спутники играют роль космических узлов связи. Они обеспечивают непрерывную передачу телеметрии и данных с китайской орбитальной станции, пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и грузовиков "Тяньчжоу". Без этой сети управление сложными объектами на орбите в режиме реального времени было бы затруднено.

Китай планомерно развивает свою группировку ретрансляторов с 2008 года. На данный момент на орбите функционируют пять аппаратов первого поколения и шесть — второго. Подобная инфраструктура критически важна для мониторинга околоземного пространства, где сегодня даже радиотелескопы мониторят орбитальный мусор, помогая избегать столкновений дорогостоящего оборудования с обломками техники.

"Инженерам приходится учитывать не только агрессивную среду космоса, но и земную атмосферу. Для защиты бортовой аппаратуры применяется многоуровневая изоляция: от диэлектрических прослоек до специальных фильтров в цепях питания, отсекающих импульсные помехи", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Защита от стихии: инженерные решения

Современные стандарты безопасности в космонавтике требуют, чтобы носитель мог выдержать удар молнии без потери управления. Корпус ракеты "Чанчжэн-3B" спроектирован так, чтобы минимизировать сопротивление и обеспечить эффективный отвод статического электричества. Это особенно важно при полетах сквозь грозовой фронт, когда трение воздуха об обшивку создает дополнительный заряд.

Параметр Данные миссии Ракета-носитель Чанчжэн-3B (Long March 3B) Полезная нагрузка Спутник Тяньлянь-2 №06 Время инцидента 35-я секунда после старта Результат запуска Успешный вывод на орбиту

Тщательная подготовка техники позволяет Китаю удерживать лидерство в темпах освоения космоса.

"В физике это явление хорошо изучено. Ракета сама по себе может провоцировать молнию, становясь гигантским громоотводом между небом и землей. Главное — чтобы системы управления имели запас устойчивости к таким скачкам напряжения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о космических запусках

Почему ракету запускают в грозу?

Обычно запуски отменяют при риске удара молнии, но современные системы защиты позволяют летать в сложных метеоусловиях, если риски для электроники оценены как минимальные.

Может ли молния взорвать ракету?

Вероятность взрыва крайне мала, так как топливные баки и двигательный отсек надежно экранированы, а электрический разряд проходит по внешней поверхности корпуса.

Как спутники помогают в связи?

Аппараты серии "Тяньлянь" работают как мост: они принимают сигнал от космического корабля, который находится вне зоны видимости наземных станций, и перенаправляют его в центр управления.

Часто ли молнии бьют в ракеты?

Это редкое явление, но в истории космонавтики зафиксировано несколько знаковых случаев. Самый известный произошел в 1969 году при запуске американской миссии на Луну.

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