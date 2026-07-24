Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парадокс точности: почему синхронный двигатель не может тронуться без посторонней помощи
Воск, канифоль и жир: дедовский рецепт, который мгновенно затягивает глубокие раны на коре
Магия "Страны Души": открываем озера, термальные источники и древние храмы по правилам хорошего тона
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Дыхание природы в деталях: яркие бордюры и аккуратные клумбы, которые меняются вместе с вами
Без волн и берегов, но больше океанов: внутри Земли нашли гигантское водное хранилище
Легенда сбрасывает броню: новый Toyota Land Cruiser готовится стать совсем другим внедорожником
Отдых мечты стал подозрительно дешевым: что на самом деле происходит сейчас в Паттайе
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Пять лет до большого перелома: Маск рассказал, когда искусственный разум обгонит людей

Наука

Илон Маск озвучил новый прогноз развития технологий, который ставит под сомнение сохранение лидерства человеческого разума на планете. По мнению предпринимателя, уже к 2029 году искусственный интеллект (ИИ) аккумулирует в себе больше знаний и вычислительной мощности, чем все люди Земли вместе взятые. Этот рубеж станет точкой невозврата, после которой алгоритмы смогут эффективнее справляться с любой интеллектуальной задачей, оставляя человеку лишь узкую нишу эмоциональных переживаний и биологической идентичности.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Brian Solis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Пять лет до интеллектуального превосходства

Заявление Маска прозвучало в интервью изданию Economist. Миллиардер подчеркнул, что скорость развития нейросетей опережает все оптимистичные ожидания прошлых десятилетий. Если раньше превосходство машин над человеком в шахматах или го казалось триумфом, то сейчас речь идет о способности ИИ к синтезу знаний из сотен областей одновременно. Фактически, через пять лет мы можем столкнуться с ситуацией, когда любая профессиональная деятельность — от написания кода до сложного научного планирования — будет выполняться алгоритмами быстрее и точнее.

"Скорость обучения нейросетей уже не ограничивается только доступом к данным, она упирается в архитектуру кремниевых чипов. Прогноз Маска о пятилетнем сроке выглядит реалистичным, так как мы наблюдаем экспоненциальный рост мощностей, который неизбежно приведет к возникновению сильного ИИ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Особую тревогу вызывает тот факт, что человечество физически не способно наращивать биологический интеллект с такой скоростью. Пока ученые исследуют химический состав звезд или ищут способы ранней диагностики заболеваний, ИИ уже учится моделировать эти процессы автономно. Единственной сферой, где человек сохранит преимущество, Маск назвал "способность быть человеком" — то есть испытывать глубокие чувства, обладать самосознанием и непредсказуемостью, которая не поддается логическому расчету.

Риски и возможности цифрового разума

Смещение фокуса с человеческого интеллекта на машинный потребует пересмотра образовательных и социальных стандартов. Проблема не только в конкуренции за рабочие места, но и в безопасности. Как и в случае с физическими экспериментами, когда самодельный рентгеновский аппарат может стать источником опасного облучения при неправильном обращении, бесконтрольный ИИ несет в себе риски для информационной инфраструктуры государств.

"Мы должны понимать, что ИИ — это инструмент колоссальной сложности. Его превосходство в расчетах поможет нам быстрее разгадывать тайны Вселенной, например, точнее рассчитывать размеры черной дыры при слиянии, на что у людей уходят годы работы с ОТО", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Однако интеграция технологий в жизнь должна быть постепенной. Сегодня даже обычный тест на контрастную чувствительность помогает выявить скрытые проблемы здоровья, а алгоритмы ИИ смогут диагностировать патологии задолго до появления первых жалоб у пациента. Главное — сохранить контроль над "выключателем" и этическими нормами обучения машин.

Характеристика Человеческий разум ИИ (прогноз через 5 лет)
Скорость обработки данных Биологически ограничена Почти мгновенная
Объем памяти Субъективен, склонен к искажениям Неограничен (в рамках дата-центров)
Эмоциональный интеллект Врожденная способность Имитация на основе данных
Творчество и интуиция Источник новых идей Генерация по паттернам

Ответы на популярные вопросы об ИИ

Станет ли ИИ опасным для людей после 2029 года?

Риск существует не в плане "восстания машин", а в потере контроля над процессами принятия решений в критических сферах: финансах, энергетике и обороне.

Может ли ИИ полностью заменить врачей или юристов?

Нейросети смогут выполнять рутинный анализ и диагностику лучше людей, но финальное решение и этическая ответственность останутся за дипломированными специалистами.

Сможет ли ИИ чувствовать так же, как человек?

Илон Маск полагает, что это маловероятно. Алгоритмы могут идеально имитировать эмпатию, но осознание страха, любви или боли остается биологической прерогативой.

Как подготовиться к доминированию ИИ?

Эксперты рекомендуют развивать навыки критического мышления и творческий подход — то, что сложнее всего поддается алгоритмизации в ближайшие десятилетия.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Военные новости
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Авторские статьи
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Отдых мечты стал подозрительно дешевым: что на самом деле происходит сейчас в Паттайе
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Пока одни вывозят траву с участка, другие берегут её как золото: она работает сразу в шести местах
386 скелетов перевернули плавный ход эволюции: рост древних людей увеличился рывком
Мозг буквально тает на глазах: пассивный досуг у экранов запустил необратимые процессы в голове
Картон вместо гербицидов: неожиданный прием, который меняет правила борьбы с сорняками
23 миллиона против Месси: фанаты устроили крупнейший протест в истории мирового футбола
Восьмичасовое окно питания спасёт вашу талию: потерянный вес не вернётся никогда
Одной миски всегда мало: кабачковая намазка исчезнет быстрее любой летней закуски
Море одно, отпуск разный: четыре курорта Турции в сентябре могут приятно удивить или разочаровать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.