Невидимая волна добралась до планеты: Землю накрыла новая атака солнечной плазмы

Магнитное поле Земли подверглось очередной атаке солнечной плазмы: ученые зафиксировали начало второй за месяц бури, которая продлится как минимум до середины пятницы. Несмотря на то что солнечная активность долгое время оставалась умеренной, резкий выброс энергии из корональной дыры заставил графики геомагнитных индексов окраситься в красный цвет. Специалисты предупреждают, что нынешнее возмущение — лишь часть возросшей активности светила, которое за последние сутки выдало около 20 вспышек разной интенсивности.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Магнитная буря

Планета в облаке плазмы: детали прогноза

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитосфера Земли вошла в состояние возбуждения под воздействием потока плазмы из корональной дыры. Это явление было ожидаемым, однако планета долгое время сопротивлялась давлению солнечного ветра. Тем не менее под занавес двухдневного прохождения через возмущенную зону защитный слой Земли "сдался", и детекторы зафиксировали бурю уровня G1. Это минимальный показатель, который не считается критическим или разрушительным для электроники.

"Уровень G1 — это слабая буря. Обычно она проходит незаметно для большинства технических систем, хотя в высоких широтах могут наблюдаться слабые сбои в работе радиосвязи или небольшие отклонения в энергосистемах", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Важно понимать, что даже слабые колебания магнитного поля могут влиять на поведение сложных систем. В то время как на Земле следят за солнечным ветром, некоторые энтузиасты создают опасное излучение самостоятельно: так, блогер собрал рентгеновский аппарат из деталей старого телевизора, что наглядно демонстрирует мощь и опасность электромагнитных процессов в домашних условиях.

Солнце выходит из спячки

Нынешнее событие стало второй магнитной бурей за месяц, что указывает на завершение периода относительного затишья. Число вспышек на Солнце за сутки подскочило до 20, включая самую мощную за последние две недели. Такое поведение звезды требует от ученых предельной концентрации внимания. Астрофизика становится всё сложнее, и даже такие фундаментальные вопросы, как размеры черной дыры при слиянии, находят новые методы решения через термодинамику.

"Мы наблюдаем динамичный процесс выхода Солнца на очередной пик активности. Это проявляется не только в бурях, но и в изменении структуры солнечного ветра, который приносит на Землю различные частицы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Для мониторинга подобных угроз человечество использует все доступные ресурсы. Например, радиотелескопы мониторят орбитальный мусор в реальном времени, помогая следить за безопасностью спутников, которые в первую очередь страдают от геомагнитных возмущений. Солнце остается главной загадкой системы — до сих пор фиксируется неравномерное распределение серебра в составе Солнца, что напрямую связано с его магнитной активностью.

"Магнитные бури — это отличный наглядный урок. Они показывают, как всё в нашей системе взаимосвязано: от вспышки на далекой звезде до помех в вашем навигаторе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Параметр Значение Категория бури G1 (Минимальная) Источник возмущения Плазма из корональной дыры Длительность До середины пятницы (по МСК) Число вспышек за сутки Около 20

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Чем опасна буря уровня G1?

Для большинства людей и бытовой техники она практически незаметна. Могут возникнуть незначительные сбои в навигационных системах и кратковременные помехи в радиосвязи на высоких частотах.

Как долго длится типичное возмущение магнитосферы?

В данном случае прогнозируется затухание к середине пятницы, но обычно активная фаза длится от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от скорости солнечного ветра.

Влияет ли это на здоровье людей?

Научные данные о влиянии слабых бурь на самочувствие противоречивы. Метеозависимым людям рекомендуют избегать стресса, но прямой физической угрозы при уровне G1 нет.

Почему графики называют "красными"?

Это общепринятая цветовая индикация геомагнитных индексов: зеленый цвет означает спокойствие, желтый — возмущение, а красный — начало полноценной магнитной бури.

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