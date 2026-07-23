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Блогер собрал рентгеновский аппарат из деталей старого телевизора

Наука

Блогер Мирко Павлески собрал самодельный рентгеновский аппарат, используя детали от старого телевизора с электронно-лучевой трубкой. Устройство позволяет получить снимки мелких технических объектов, таких как транзисторы и карты microSD, но не предназначено для работы с людьми.

Телевизор
Фото: https://unsplash.com by Jonas Leupe is licensed under Free
Телевизор

В основе установки лежит вакуумная трубка DY86, которую автор адаптировал под излучение рентгеновских лучей. Чтобы создать необходимое напряжение и избежать перегрузки компонентов, Павлески выстроил цепочку питания: низковольтный генератор постоянного тока подает сигнал на высоковольтный инвертор переменного тока, который затем проходит через трансформатор и умножитель напряжения.

Процесс настройки потребовал нескольких попыток — в ходе экспериментов три вакуумные трубки вышли из строя. Для фиксации изображения автор использовал стандартную стоматологическую рентгеновскую пленку, которую затем проявил традиционным способом (промывка и закрепление) в течение 30 минут.

Рентгенография основана на разной плотности материалов: более плотные объекты поглощают лучи сильнее и выглядят на снимке светлыми, а менее плотные или пустоты остаются темными. В данном случае метод помог визуализировать внутреннее устройство электроники.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что создание рентгеновского излучения в домашних условиях сопряжено с серьезными рисками, так как без специального экранирования и точного контроля дозы радиация представляет опасность для здоровья.

Работа демонстрирует возможность сборки базового детектора из бытовых компонентов, однако она не является полноценным медицинским или научным инструментом. Для подтверждения безопасности и точности таких устройств требуются профессиональные измерения уровней утечки радиации и калибровка оборудования.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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