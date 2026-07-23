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Астрономы Калифорнийского университета обнаружили неравномерное распределение серебра в составе Солнца

Наука

Астрономы обнаружили, что содержание серебра в Солнце выше, чем считалось ранее, но металл распределен по звезде неравномерно. Работа помогает объяснить давний разрыв между реальными измерениями и теоретическими моделями звездной эволюции, однако не дает окончательного ответа на вопрос о механизмах формирования этого элемента.

Солнце
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Солнце

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели спектроскопический анализ солнечного вещества. Спектроскопия позволила определить химический состав поверхности звезды по характерному излучению света. В результате ученые выяснили, что серебро сконцентрировано в отдельных регионах Солнца, а не распределено однородно.

До этого момента данные наблюдений указывали на значительный дефицит серебра по сравнению с моделями нуклеосинтеза — процесса образования ядер тяжелых элементов. Поскольку ранние измерения не учитывали локальную концентрацию металла, общая масса серебра в звезде казалась заниженной.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что неоднородное распределение элементов внутри звезды может быть следствием сложных процессов перемешивания вещества и магнитной активности. Это означает, что одноточечные измерения поверхности не всегда отражают общий химический состав всего небесного тела.

Результаты работы, опубликованные в журнале Astrophysical Journal Letters, основаны на данных космических телескопов и наземных обсерваторий. Сведения уточняют понимание того, как тяжелые элементы распределяются по Млечному Пути. Тем не менее, работа пока не доказывает точное место рождения серебра во Вселенной.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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