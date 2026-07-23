Астрономы Калифорнийского университета обнаружили неравномерное распределение серебра в составе Солнца

Астрономы обнаружили, что содержание серебра в Солнце выше, чем считалось ранее, но металл распределен по звезде неравномерно. Работа помогает объяснить давний разрыв между реальными измерениями и теоретическими моделями звездной эволюции, однако не дает окончательного ответа на вопрос о механизмах формирования этого элемента.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели спектроскопический анализ солнечного вещества. Спектроскопия позволила определить химический состав поверхности звезды по характерному излучению света. В результате ученые выяснили, что серебро сконцентрировано в отдельных регионах Солнца, а не распределено однородно.
До этого момента данные наблюдений указывали на значительный дефицит серебра по сравнению с моделями нуклеосинтеза — процесса образования ядер тяжелых элементов. Поскольку ранние измерения не учитывали локальную концентрацию металла, общая масса серебра в звезде казалась заниженной.
Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что неоднородное распределение элементов внутри звезды может быть следствием сложных процессов перемешивания вещества и магнитной активности. Это означает, что одноточечные измерения поверхности не всегда отражают общий химический состав всего небесного тела.
Результаты работы, опубликованные в журнале Astrophysical Journal Letters, основаны на данных космических телескопов и наземных обсерваторий. Сведения уточняют понимание того, как тяжелые элементы распределяются по Млечному Пути. Тем не менее, работа пока не доказывает точное место рождения серебра во Вселенной.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.