Исследователи нашли способ выявить скрытые нарушения зрения через тест с серыми буквами

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что неспособность прочитать более шести строк на специализированной таблице с затухающими буквами указывает на проблемы со зрением у пожилых людей. Этот порог позволяет выявить нарушения, которые часто остаются незамеченными при стандартных офтальмологических осмотрах. Работа опубликована в журнале JAMA Ophthalmology.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Осмотр глаз у пациентки

В основе исследования лежит анализ контрастной чувствительности — способности глаза различать объект и его фон. В отличие от традиционных тестов, где используются черные буквы на белом фоне (высокий контраст), в тесте Пелли-Робсона буквы становятся постепенно светлее, превращаясь в разные оттенки серого.

Для получения результата ученые проанализировали данные 4 475 бенефициаров программы Medicare из Национального исследования тенденций здоровья и старения (NHATS). Такой объем выборки делает результаты репрезентативными для всего населения США. Исследователи сопоставили показатели тестов с реальными жалобами людей на трудности в повседневной жизни: проблемы с чтением этикеток лекарств при тусклом свете, сложности с распознаванием лиц или передвижением по тротуару в сумерках.

Анализ показал, что многие пожилые люди с нормальными показателями остроты зрения по стандартным таблицам на самом деле имеют низкую контрастную чувствительность и испытывают реальный дискомфорт. Ранее врачи считали нарушение функций лишь тогда, когда результат отклонялся от среднего значения на два стандартных отклонения. Однако новая работа связывает конкретный порог (шесть строк) с субъективным ощущением потери качества зрения.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что снижение контрастной чувствительности часто предшествует общему падению остроты зрения, так как связано с постепенными возрастными изменениями в сетчатке и зрительном нерве, которые не всегда проявляются при просмотре высококонтрастных объектов.

Результат важен для ранней диагностики, поскольку позволяет врачам начать помощь до того, как зрение ухудшится критически. Низкая контрастная чувствительность напрямую связана с повышенным риском падений, сложностями при вождении автомобиля и потерей независимости в быту.

Работа пока не доказывает, что один лишь тест Пелли-Робсона может заменить полноценный осмотр. Сейчас авторы изучают, действительно ли люди с показателем ниже выявленного порога чаще сталкиваются с общим ухудшением здоровья и функционального состояния в будущем.