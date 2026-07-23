Археологи нашли в южной части Узбекистана свидетельства шелководства бронзового века

Археологи обнаружили в Узбекистане коконы одомашненного шелкопряда, датируемые периодом 1940-1765 годов до нашей эры. Результаты анализа материалов из долины реки Сурхандарья показывают, что шелководство в Центральной Азии появилось на 1500-2000 лет раньше, чем предполагалось ранее. Однако находка касается локальных памятников бронзового века и не позволяет однозначно восстановить все маршруты распространения технологии.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сбор белых шелковичных коконов в деревянной корзине внутри теплицы

Что обнаружили на раскопках

В ходе работ 2017-2019 годов исследователи изучили три памятника сапаллинской культуры в южной части Узбекистана: поселения Сапалли-Тепе, Джаркутан и Молали. Эти объекты относятся к Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу (цивилизации Окса) и охватывают период с конца III по середину II тысячелетия до нашей эры.

Основной находкой стали три кокона тутового шелкопряда, найденные в Сапалли-Тепе. До этого момента считалось, что шелководством в данном регионе начали заниматься только с развитием Великого шелкового пути, примерно во II веке до нашей эры.

Как подтвердили происхождение и возраст коконов

Чтобы исключить ошибку, авторы работы применили комплекс методов анализа. Сначала провели прямую радиоуглеродную датировку одного из коконов, которая зафиксировала временной интервал 1940-1765 гг. до н. э.

Затем исследователи использовали протеомный анализ — изучение последовательностей белков. Это позволило точно определить вид насекомого и установить, что коконы принадлежат именно одомашненному шелкопряду (Bombyx mori), а не его дикому предку (B. mandarina). При этом внешне (морфологически) находки близки к дикой форме, что авторы связывают с особенностями ранних этапов доместикации.

"Различие между морфологией и протеомным профилем указывает на то, что генетические изменения, связанные с одомашниванием, могли опережать выраженные внешние признаки насекомых", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Роль шелковицы в экосистеме памятников

Помимо остатков насекомых, ученые искали косвенные признаки развития отрасли. Анализ фрагментов древесного угля на всех трех поселениях выявил наличие сожженной древесины шелковицы белой (Morus alba). Поскольку листья этого дерева являются единственным кормом для гусениц Bombyx mori, присутствие растения подтверждает возможность содержания шелкопрядов в данной местности.

Тип данных Что подтверждают Радиоуглеродный анализ Возраст находок (XVIII-XX вв. до н. э.) Протеомный анализ Принадлежность к одомашненному виду B. mori Ботанический анализ угля Наличие кормовой базы (шелковицы белой)

Совокупность этих данных переносит дату появления шелководства в Центральной Азии на несколько столетий назад относительно прежних оценок.

Что исследование не доказывает

Несмотря на точность датировки, работа не дает ответов на ряд ключевых вопросов. Во-первых, неясно, был ли этот процесс локальным экспериментом или частью масштабной сети обмена технологиями между Центральной и Восточной Азией. Во-вторых, находка трех коконов свидетельствует о факте присутствия насекомых, но не позволяет оценить масштабы производства шелка в тот период.

Также материал не уточняет, был ли шелк основным товаром или побочным продуктом местного хозяйства. Для понимания того, как технология попала в Узбекистан из Китая (где она зародилась 5000-8500 лет назад), потребуются дополнительные находки на промежуточных территориях.

Работа уточняет хронологию развития сельского хозяйства бронзового века и доказывает существование шелководства в регионе задолго до торговых путей античности. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.