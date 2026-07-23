Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еще недавно сюда было не попасть: почему туристы внезапно отворачиваются от Калининграда
Строительство КАД-2 от М-11 до Кузьмолово оказалось под угрозой срыва
В Рабочеостровске началось строительство всесезонного туристического курорта Termal-Кемь
Бухгалтеры аптечной сети в Псковской области получили шанс на пересмотр дела о хищениях
Больше не будет гнить так быстро: технический апгрейд Lada Niva Legend изменил ресурс кузова
В Карелии увеличили допустимый объем заправки бензина за одну операцию
Специальные автобусы доставят гостей фестиваля "Небо России" из Рязани и Спасска-Рязанского
Власти Кировской области восстановили логистические цепочки поставок горючего
МЧС России по Крыму сообщило о восстановлении движения после ливней в Ялте

Археологи нашли в южной части Узбекистана свидетельства шелководства бронзового века

Наука

Археологи обнаружили в Узбекистане коконы одомашненного шелкопряда, датируемые периодом 1940-1765 годов до нашей эры. Результаты анализа материалов из долины реки Сурхандарья показывают, что шелководство в Центральной Азии появилось на 1500-2000 лет раньше, чем предполагалось ранее. Однако находка касается локальных памятников бронзового века и не позволяет однозначно восстановить все маршруты распространения технологии.

Сбор белых шелковичных коконов в деревянной корзине внутри теплицы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сбор белых шелковичных коконов в деревянной корзине внутри теплицы

Что обнаружили на раскопках

В ходе работ 2017-2019 годов исследователи изучили три памятника сапаллинской культуры в южной части Узбекистана: поселения Сапалли-Тепе, Джаркутан и Молали. Эти объекты относятся к Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу (цивилизации Окса) и охватывают период с конца III по середину II тысячелетия до нашей эры.

Основной находкой стали три кокона тутового шелкопряда, найденные в Сапалли-Тепе. До этого момента считалось, что шелководством в данном регионе начали заниматься только с развитием Великого шелкового пути, примерно во II веке до нашей эры.

Как подтвердили происхождение и возраст коконов

Чтобы исключить ошибку, авторы работы применили комплекс методов анализа. Сначала провели прямую радиоуглеродную датировку одного из коконов, которая зафиксировала временной интервал 1940-1765 гг. до н. э.

Затем исследователи использовали протеомный анализ — изучение последовательностей белков. Это позволило точно определить вид насекомого и установить, что коконы принадлежат именно одомашненному шелкопряду (Bombyx mori), а не его дикому предку (B. mandarina). При этом внешне (морфологически) находки близки к дикой форме, что авторы связывают с особенностями ранних этапов доместикации.

"Различие между морфологией и протеомным профилем указывает на то, что генетические изменения, связанные с одомашниванием, могли опережать выраженные внешние признаки насекомых", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Роль шелковицы в экосистеме памятников

Помимо остатков насекомых, ученые искали косвенные признаки развития отрасли. Анализ фрагментов древесного угля на всех трех поселениях выявил наличие сожженной древесины шелковицы белой (Morus alba). Поскольку листья этого дерева являются единственным кормом для гусениц Bombyx mori, присутствие растения подтверждает возможность содержания шелкопрядов в данной местности.

Тип данных Что подтверждают
Радиоуглеродный анализ Возраст находок (XVIII-XX вв. до н. э.)
Протеомный анализ Принадлежность к одомашненному виду B. mori
Ботанический анализ угля Наличие кормовой базы (шелковицы белой)

Совокупность этих данных переносит дату появления шелководства в Центральной Азии на несколько столетий назад относительно прежних оценок.

Что исследование не доказывает

Несмотря на точность датировки, работа не дает ответов на ряд ключевых вопросов. Во-первых, неясно, был ли этот процесс локальным экспериментом или частью масштабной сети обмена технологиями между Центральной и Восточной Азией. Во-вторых, находка трех коконов свидетельствует о факте присутствия насекомых, но не позволяет оценить масштабы производства шелка в тот период.

Также материал не уточняет, был ли шелк основным товаром или побочным продуктом местного хозяйства. Для понимания того, как технология попала в Узбекистан из Китая (где она зародилась 5000-8500 лет назад), потребуются дополнительные находки на промежуточных территориях.

Работа уточняет хронологию развития сельского хозяйства бронзового века и доказывает существование шелководства в регионе задолго до торговых путей античности. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Последние материалы
В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля
Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень
В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа
Археологи нашли в южной части Узбекистана свидетельства шелководства бронзового века
Магазины ждут непростые перемены: Латвия резко закрыла рынок для товаров из России
В Минске и регионах Белоруссии ожидаются дожди и местами грозы
Учёные из Сан-Паулу обнаружили нарушение барьерной функции кишечника при употреблении ксантановой камеди
Энергетическая буря набирает обороты: Европа может столкнуться с самым болезненным ударом за годы
Приставы в Буйнакске перешли к жёстким мерам по взысканию долгов за газ
Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.