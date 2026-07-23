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Учёные из Сан-Паулу обнаружили нарушение барьерной функции кишечника при употреблении ксантановой камеди

Наука

Исследование на крысах показало, что длительное употребление ксантановой камеди — популярного пищевого загустителя — вызывает воспаление в толстом кишечнике и нарушает целостность кишечного барьера. Работа помогает понять механизмы повреждения слизистой оболочки при избытке добавки, но ее результаты пока нельзя переносить на людей без дополнительных клинических испытаний.

Лабораторное исследование
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабораторное исследование

Метод исследования и данные

В основе работы лежит лабораторный эксперимент с участием крыс. Исследователи из Федерального университета Сан-Паулу (UNIFESP) в течение десяти недель давали животным ксантановую камедь в различных дозировках. Эта добавка производится путем ферментации бактерией Xanthomonas campestris и широко используется в промышленности для придания текстуры мороженому, соусам и безглютеновым продуктам.

Для проверки результатов ученые использовали комплексный подход: микроскопическое исследование тканей кишечника и биохимические тесты. В результате у животных, получавших средние и высокие дозы добавки, зафиксировали повышение уровня воспаления в стенках толстой кишки.

Показатель Эффект при длительном приеме
Иммунный ответ Рост числа лимфоцитов в стенке кишечника
Цитокины Повышение уровней IL-1β и TNF-α (маркеры воспаления)
Целостность барьера Повышенная экспрессия белка Claudin-2 (признак "протекания")

Данные подтверждают, что добавка в больших дозах провоцирует развитие воспалительного процесса, который сопровождается гибелью клеток эпителия кишечника.

Биологический механизм воспаления

Авторы детально разобрали путь, по которому ксантановая камедь воздействует на организм. Согласно полученным данным, добавка влияет на белок Claudin-2, который регулирует проницаемость между клетками кишечника. Изменение активности этого белка фактически "открывает" кишечный барьер, что запускает каскад воспалительных реакций.

"Повышенная экспрессия Claudin-2 указывает на потерю герметичности кишечного барьера. Это делает слизистую уязвимой и может привести к системному воспалению", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Этот механизм может объяснить клинические случаи некротизирующего энтероколита у недоношенных младенцев в США. В 2012 году было зафиксировано 22 случая заболевания после использования смесей с ксантановой камедью, что привело к запрету добавки для данной группы пациентов со стороны FDA.

Изменения микробиоты

Помимо структурных повреждений, исследователи обнаружили сдвиг в составе бактерий кишечника. Общее разнообразие видов микроорганизмов существенно не снизилось, однако нарушился баланс между группами.

В частности, зафиксирован рост бактерий из типа Elusimicrobiota, которые часто ассоциируются с воспалительными состояниями. Такое состояние называется дисбиозом — нарушением количественного и качественного состава микрофлоры, что само по себе может усиливать негативный эффект на слизистую.

Границы вывода и риски

Важно понимать, что результаты получены на лабораторных животных. Реакция организма крыс не всегда идентична человеческой, поэтому делать однозначный вывод о вреде продукта для всех людей преждевременно.

Авторы работы подчеркивают: исследование не ставит целью "демонизировать" загуститель. Речь идет не об эпизодическом употреблении малых доз в составе продуктов, а о кумулятивном эффекте при ежедневном использовании добавки как основного ингредиента (например, при лечении дисфагии — нарушения глотания).

Работа позволяет утверждать, что существует прямая причинно-следственная связь между высокими дозами ксантановой камеди и воспалением в кишечнике крыс. Однако она не доказывает, что те же пропорции вызовут аналогичный эффект у здорового взрослого человека.

Дальнейшие шаги должны включать трансляционные исследования с участием людей для определения безопасного порога ежедневного потребления добавки. Подробнее с данными можно ознакомиться в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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