Физики нашли простой способ предсказать размеры черной дыры при слиянии

Физики из Пенсильванского университета разработали метод предсказания размеров черной дыры, образующейся при слиянии двух объектов, используя принципы термодинамики. Работа показывает, что итоговое состояние системы можно определить через максимизацию энтропии, что значительно упрощает расчеты по сравнению со стандартными уравнениями общей теории относительности (ОТО). Результаты согласуются с данными компьютерного моделирования с точностью до нескольких процентов, однако метод пока носит характер гипотезы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черная дыра поглощает звезду

Суть термодинамического подхода

Когда две черные дыры сливаются, они испускают мощные гравитационные волны — колебания ткани пространства-времени. После этого события образуется одна крупная черная дыра (ремнант), характеристики которой определяются двумя параметрами: массой и спином (скоростью вращения). Обычно для расчета этих параметров требуются суперкомпьютеры, способные решать сложные уравнения Эйнштейна.

Авторы исследования предложили использовать "гипотезу максимальной энтропии". Термодинамика обычно описывает поведение систем с огромным количеством частиц (например, газов), где вместо отслеживания каждой молекулы анализируют общие свойства системы. Энтропия в данном контексте выступает как мера беспорядка: физические системы стремятся к состоянию с наибольшей энтропией, так как таких состояний больше всего.

Исследователи предположили, что слияние черных дыр следует аналогичной логике. Они рассчитали потери энергии и углового момента (вращения), которые уносятся гравитационными волнами, и определили, в какое состояние система придет, чтобы достичь максимально возможной энтропии.

"В обычной термодинамике нам не нужно отслеживать каждое взаимодействие молекул двух смешивающихся газов, чтобы предсказать итог. Принцип максимизации энтропии с учетом физических законов дает ответ. Мы применили этот подход к черным дырам", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проверка через симуляции

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели сравнительный анализ. С одной стороны они использовали свой упрощенный термодинамический расчет, а с другой — данные численной относительности (сложных компьютерных симуляций ОТО), которые считаются эталоном точности в астрофизике.

Авторы сопоставили массу и угловой момент сливающихся объектов с последовательностью возможных вариантов итоговой черной дыры. Точка, где энтропия достигала своего максимума, практически совпала с результатом, предсказанным суперкомпьютерами. Погрешность составила всего несколько процентов.

Параметр сравнения Традиционный метод (ОТО) Метод авторов Инструментарий Суперкомпьютеры, сложные уравнения Простые термодинамические принципы Основа расчета Кривизна пространства-времени Максимизация энтропии

Эта таблица показывает, что авторы нашли способ заменить трудоемкий вычислительный процесс простым физическим правилом без существенной потери точности.

Границы вывода и ограничения

Несмотря на высокую степень совпадения с симуляциями, работа представляет собой теоретическую модель (conjecture), а не окончательное доказательство. Основное ограничение заключается в том, что термодинамика черных дыр — область, где многие принципы все еще обсуждаются. Авторы используют аналогию между поведением газов и черными дырами, но эта параллель может быть неполной.

Работа позволяет утверждать, что принцип максимизации энтропии эффективно предсказывает конечные параметры ремнанта в рамках рассмотренных моделей. Однако она не доказывает, что этот механизм является единственным или универсальным для всех типов взаимодействий черных дыр во Вселенной.

Дальнейшая проверка потребует анализа реальных данных о слияниях, полученных с помощью детекторов гравитационных волн (например, LIGO), чтобы понять, подтверждаются ли термодинамические предсказания в реальном космосе, а не только в симуляциях. Подробности исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.