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386 скелетов перевернули плавный ход эволюции: рост древних людей увеличился рывком

Наука

Долгое время антропологи рисовали эволюцию гомининов как плавный подъем. Считалось: каждое поколение становилось чуточку выше предыдущего. Новые данные ломают этот миф. Прыжок произошел не постепенно. Это был квантовый скачок.

Эволюция
Фото: Openverse by bryanwright5@gmail.com, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Эволюция

Крах теории плавного роста

Между 2 и 2,5 миллионами лет назад привычный ритм человеческой истории сломался. В дело вступили когнитивные изменения, превратившие австралопитеков в нечто принципиальное иное. Вместо ожидаемой линейной динамики палеонтологи обнаружили резкий вертикальный взлет показателей массы тела. Это время ознаменовало появление видов Homo rudolfensis и Homo erectus/ergaster.

386 скелетов против одного мифа

Группа ученых из университетов Рединга и Оксфорда решила закрыть вопрос пересчетом. Они проанализировали данные по 386 ископаемым останкам, распределенным между 21 видом гомининов. Предыдущие исследования ошибались из-за методологического "лоскутного одеяла". Объединение базы в единую статистическую модель сгладило противоречия. Стало ясно: рост не был монотонным.

Вид / Группа Особенности стратегии
Эволюционно ранние (Австралопитеки) Постепенное, медленное изменение параметров.
Род Homo (период 2-2,5 млн лет назад) Экспоненциальный скачок массы тела.

Для сравнения, австралопитек весил около 40 килограммов. Это уровень развития современного ребенка. Параллельно с этим Homo erectus уже демонстрировали вес за 60 килограммов. В то же время другие ветви, например Homo floresiensis, демонстративно игнорировали тренд на акселерацию, оставаясь миниатюрными.

"Масса тела — это не просто цифры в журнале, это физический предел выживания. Увеличение габаритов напрямую диктовало физику передвижения и энергетический баланс", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Разные пути: от гигантов до карликов

Антропологическая летопись доказала наличие множественных стратегий выживания. Эволюция не двигалась одним фронтом. Пока одна часть древа масштабировала ресурсы, другие виды выбрали путь энергоэкономии через малый рост. Это был не "неудачный" путь, а диверсификация рисков в жестких климатических условиях.

Диета и ландшафт как двигатели

Резкий скачок роста совпал с изменением рациона. Наши предки начали массово потреблять мясо и осваивать новые горизонты. Большой рост — это "апгрейд" транспортной системы. Стало проще преодолевать огромные ландшафты. Это позволяло удерживать ресурсную независимость, недоступную их низкорослым родственникам.

"Все изменения в организме подчинены экологической нише. Переход на белковый рацион и расширение ареала обитания сделали крупное тело необходимым инструментом выживания", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы

Почему австралопитеки не выросли?

Они соответствовали своей среде. Эволюция не всегда требует роста, если текущая стратегия потребления ресурсов жизнеспособна.

Был ли рост Homo erectus случайным?

Нет, это закономерный ответ на изменение образа жизни и переход к активному перемещению по новым территориям.

Почему раньше результаты были противоречивыми?

Ученые использовали разные методы оценки веса и анализировали изолированные фрагменты дерева, не учитывая общую картину родства.

Означает ли это конец эволюции человеческого роста?

Нет, это доказывает, что эволюция — процесс нелинейный и зависит от экологических триггеров, а не от "запрограммированного" движения вверх.

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Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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