Зона обитаемости уже не та: новый фильтр оставил шанс на жизнь только крупным планетам

Расположение планеты в "зоне обитаемости" — это лишь полдела. Американские ученые доказали: размер планеты критически важен. Маленькие миры быстро теряют атмосферу и воду, превращаясь в безжизненные камни. Если планета меньше Марса, она буквально не способна удержать газовую оболочку, нужную для жизни. Поиск пригодных для заселения миров стал точнее благодаря новой методике STEHM (Smaller Than Earth Habitability Model).

Фото: Freepik by pikisuperstar Планеты солнечной системы

Как работает STEHM и почему размер имеет значение

Стандартные подходы к поиску жизни часто зациклены на одном критерии — дистанции от родительской звезды. Это похоже на попытку выбрать дом, ориентируясь только на удаленность от остановки автобуса, игнорируя дыры в крыше. Методика STEHM оценивает внутреннее тепло небесного тела и его способность сохранять атмосферу под ударами звездной радиации. Модель показывает, что порог выживаемости планеты — 80 % размера Земли.

"Малые объекты быстро остывают, теряя геологическую активность, а слабая гравитация не удерживает газы, даже если они когда-то там были", — предположил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Гравитация и нехватка внутренней энергии

Жизнь требует стабильности. Малым планетам не достает двух ключевых факторов: массы и тепла. Низкая гравитация позволяет звездным ветрам "сдувать" атмосферу, как огонь сдувает легкий пепел с сверхпроводящего магнита. Ситуация усугубляется дефицитом внутренней энергии, которая необходима для поддержания магнитосферы. Только магнитное поле защищает среду от разрушительного воздействия радиации.

Характеристика Перспективы для жизни Размер > 80% земного Высокая стабильность атмосферы Размер < Марса Быстрая потеря ресурсов

Сравнение размеров напоминает работу аэродинамических моделей полета, где даже малейшее отклонение в геометрии ведет к полному краху системы. Небольшие тела — это "сита", через которые улетучивается драгоценная среда для обитания организмов.

Уроки Марса: куда делась влага?

Марс служит наглядным пособием по "утечке ресурсов". Раньше там было влажно и тепло. Затем планета утратила свою защиту под влиянием катастрофических факторов, о которых сейсмологи и геологи предупреждают при анализе любых планетарных недр. Вода просто не смогла удержаться на поверхности без плотной атмосферы.

"Потеря тектонической активности после остановки остывающего ядра превращает планету в мертвый шар. Подобные процессы катастрофичны для биосферы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Новая стратегия поиска экзопланет

Теперь астрофизики получили готовый инструмент для фильтрации данных телескопов. Вместо пустой траты времени на крошечные миры, ученые сосредоточатся на объектах, чьи параметры соответствуют требованиям STEHM. Подобная оптимизация напоминает жесткое стандартизированное производство АЭС, где отсеиваются все неэффективные конфигурации ради одного — высокого результата.

"Нам больше не нужно гадать. Жесткий физический отбор позволяет сконцентрировать научные усилия на самых перспективных кандидатах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о жизни в космосе

Почему Марс считают непригодным, если он рядом?

Размер Марса недостаточен для удержания мощного магнитного поля. Без него планета оказалась беззащитна перед солнечной радиацией, которая лишила её атмосферы.

Может ли жизнь существовать на планетах меньше 70 % Земли?

Вероятность этого крайне мала из-за невозможности длительного сохранения жидкой воды и химических условий, необходимых для метаболизма.

В чем уникальность STEHM?

Модель объединяет данные о расстоянии до звезды и физические константы самой планеты, такие как её размер и способность удерживать тепло.

Как это поможет астрофизикам?

Теперь они могут отсеивать тысячи малых экзопланет на ранних этапах анализа, не тратя ценное время оборудования.

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