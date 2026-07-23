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НЛО на Луне или ошибка техники: загадка "Аполлона-14" спустя десятилетия снова всплыла

Наука

Американские физики и сторонники теорий о внеземном разуме вновь подняли вопрос о том, что скрывает лунная поверхность. В центре внимания оказались архивные снимки миссии "Аполлон-14", на которых исследователи обнаружили странные несоответствия: на одних кадрах небо остается привычно черным, а на других — в той же локации — проявляется подозрительный светлый объект. Эти детали заставили экспертов предположить, что NASA десятилетиями редактировало фотографии перед тем, как представить их широкой публике.

Луна ночью
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Луна ночью

Аномалия "Аполлона-14": ретушь или дефект пленки?

Физик Маанели Дерахшани в эфире подкаста American Alchemy указал на конкретные манипуляции с изображениями миссии "Аполлон-14". По его словам, существование двух версий одного и того же снимка наводит на мысли о намеренном сокрытии неопознанных объектов. Исследователь уверен, что светлые пятна на лунном небе не похожи на простые блики или дефекты проявки, что требует серьезного независимого анализа.

"Снимки той эпохи действительно могли проходить техническую коррекцию, но когда на идентичных кадрах исчезают или появляются целые объекты, это вызывает вопросы. Однако не стоит забывать, что в условиях жесткого космического излучения на пленке часто возникали артефакты, которые сегодня легко принять за нечто рукотворное", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Вопрос об искусственном происхождении этих аномалий остается открытым. Официальные представители американского космического агентства никогда не подтверждали наличие чужеродных тел на Луне, списывая подобные "находки" на игру света и тени. Тем не менее интерес к спутнику Земли не угасает, особенно на фоне того, как ученые ищут двойник Земли в далеких созвездиях, надеясь найти там признаки жизни.

Свидетельства Армстронга и лунные заговоры

Конспирологические версии подпитываются слухами о том, что сами астронавты видели на Луне нечто необъяснимое. В подкасте упоминались истории, приписываемые Нилу Армстронгу. Якобы первый человек на Луне в узких кругах рассказывал о встречах с неизвестными формами жизни, которые "наблюдали за миссией" с края кратера. Хотя прямых доказательств таких интервью не существует, эти легенды стали частью массовой культуры.

"Для астрономов Луна остается чистым листом с точки зрения биологии. Любые аномалии на кадрах 70-х годов нужно рассматривать через призму оптики того времени. Чтобы заявить о жизни, нужны спектральные пробы, а не зернистые фото", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Дискуссии о внеземном присутствии часто идут параллельно с опасениями о земных проблемах. Исследователи отмечают, что пока мы смотрим в небо, экологическая ситуация на планете ухудшается. Например, глобальное потепление в водоёмах провоцирует рост мертвых зон, что для текущей земной биосферы гораздо опаснее гипотетических инопланетян.

Научный скептицизм против артефактов

Главный аргумент ученых против теории НЛО на Луне — отсутствие повторяемости. Современные телескопы и орбитальные аппараты, такие как LRO, снимают поверхность спутника с невероятным разрешением, но "баз" или "кораблей" на них не обнаружено. Физики полагают, что конспирологи часто принимают за технику элементы ландшафта, чьи тени при низком солнце выглядят необычно.

"Специфика человеческого зрения такова, что мы склонны видеть знакомые образы в хаотичных пятнах. На Луне нет атмосферы, поэтому контрасты там предельно резкие, что порождает массу визуальных иллюзий", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Версия Обоснование
Конспирологическая NASA ретуширует снимки для сокрытия присутствия НЛО
Техническая Дефекты фотопленки и воздействие радиации на эмульсию
Психологическая Парейдолия — склонность видеть знакомые объекты в рельефе

Поиск истины продолжается. Пока одни изучают старые пленки, другие находят ответы в земном прошлом. Так, недавно археологи узнали рацион древних цивилизаций, доказав, что даже без космических технологий человечество создавало сложнейшие системы выживания.

Ответы на популярные вопросы о загадках Луны

Почему фотографии "Аполлона" выглядят по-разному в разных архивах?

Это связано с процессом оцифровки и реставрации. Старые пленки деградируют, и при сканировании в современных лабораториях могут применяться фильтры для повышения четкости, которые иногда проявляют скрытые шумы или, наоборот, убирают мелкие детали.

Существуют ли официальные записи переговоров о НЛО?

В официальных стенограммах NASA нет упоминаний о контактах с пришельцами. Фразы, которые часто цитируют в интернете, обычно вырваны из контекста технических переговоров о состоянии модулей или ориентации по звездам.

Может ли светлый объект на фото быть спутником?

В период миссий "Аполлон" на орбите Луны находились только американские и советские аппараты. Если объект маневрировал или выглядел аномально крупным, он не мог быть земным спутником того времени.

Почему NASA не комментирует данные физика Дерахшани?

Агентство редко вступает в полемику по частным заявлениям в подкастах, придерживаясь политики публикации только верифицированных научных данных, полученных в ходе инструментальных измерений.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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