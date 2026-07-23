Жить у дороги стало опасно: звуки города привели к пугающим изменениям в мозге

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Наука

Датское общенациональное когортное исследование выявило статистическую связь между долговременным воздействием дорожного шума в месте жительства и риском развития болезни Паркинсона. Относительный риск повышался на 3 % на каждые 11,5 дБ суточного шума (LDEN) на наиболее подверженном фасаде, а наличие тихого фасада снижало эту ассоциацию. Работа основана на моделировании шума для 3,1 миллиона жителей старше 40 лет за 20 лет наблюдения; прямая причинная связь не установлена.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Что показали данные

В выборке 3 103 577 участников (средний возраст 50,9 года) за средние 13 лет наблюдения зафиксировано 20 587 случаев болезни Паркинсона. Анализ использовал две метрики моделированного шума: LDEN-Max (уровень на самом шумном фасаде) и LDEN-Min (на самом тихом). Обе ассоциировались с риском во всех моделях корректировки. Для LDEN-Max отношение рисков (HR) составило 1,03 на межквартильный прирост в 11,5 дБ; для LDEN-Min — 1,04 на 8,9 дБ. Когда в модель добавили разницу между фасадами (показатель доступности тихого фасада), риск для LDEN-Max вырос до 1,06. Авторы оценили, что из 1468 ежегодных случаев в Дании 67 статистически связаны с высоким шумом (LDEN-Max > 50 дБ). Поправка на загрязнение воздуха (PM2,5, NO2) и зеленые насаждения лишь частично ослабила ассоциации.

Как моделировался шум и строилась когорта

Исследователи не измеряли шум приборами. Они рассчитали его детерминистической моделью для каждого адреса на 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годы. На вход модели пошли: класс дороги, среднегодовая интенсивность трафика, доля грузовых авто, скоростной режим, а также экранирование зданиями, шумозащитными экранами и рельефом. Результат — эквивалентный уровень звукового давления по шкале A для дневного, вечернего и ночного периодов (LDEN). Когорту формировали из национальных регистров: все датчане 40+ без диагноза Паркинсона на дату входа. Исход — первый клинический диагноз в пациентском регистре. Корректировка включала социально-демографические факторы, коморбидность, загрязнение воздуха и зазелененность в радиусе 250 м.

Где проходит граница вывода

Работа демонстрирует надежную статистическую ассоциацию в огромной выборке с длительным слежением и учетом ключевых конфаундеров. Однако остаются принципиальные ограничения. Экспозиция — расчетная, а не измеренная; модель не учитывает звукоизоляцию окон, времяпребывание дома, профессиональный шум или ношение защитных средств. Корректировка на загрязнение воздуха снизила, но не устранила связь, что может говорить как об независимом эффекте шума, так и о остаточном конфаундинге (шум и выхлопы коррелируют). Биологическая правдоподобность (активация ГНС-оси, окислительный стресс, нейровоспаление) подтверждена экспериментально, но эпидемиологические данные сами по себе не доказывают причинность. Отсутствует независимая валидация в другой популяции.

"Эпидемиология фиксирует закономерность, но не механизм. Модель шума — это прокси, а не доза, полученная человеком. Даже при качественной корректировке на загрязнение воздуха остается риск, что шум служит маркером сложного городского экспозиции, а не единственным воздействием. Экспериментальные данные о ГНС-окси и нейровоспалении делают гипотезу биологически правдоподобной, но для доказательства причинности нужны интервенционные или инструментальные исследования", — отметил Алексей Корнилов.

Что нужно проверить дальше

Следующие шаги — воспроизведение в других странах с разной городской структурой, уточнение экспозиции через персональные дозиметры или высокоточные карты шума с учетом фасада спальни, и поиск биомаркеров эффекта (нейровизуализация, маркеры воспаления) в подвыборках. Важно отделить эффект ночного шума (нарушение сна) от суточного. Пока работа не позволяет рекомендовать звукоизоляцию как меру профилактики Паркинсона, но аргументирует необходимость учета акустического комфорта в градостроительстве и гигиене среды. Подробности в первоисточнике: JAMA Neurology.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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