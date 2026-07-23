Эмоциональные качели приносят пользу: найден универсальный механизм эффективной терапии в психологии

Учёная Пермского политеха Елена Расторгуева проанализировала три ведущих направления психотерапии — когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), эмоционально-фокусированную терапию (ЭФТ) и метод десенсибилизации и переработки движением глаз (EMDR) — и выделила общий для них фактор эффективности: чередование погружения в эмоции и дистанцирования от них. Работа опубликована в журнале "Вопросы психологии". Это теоретический обзор, обобщающий описанные в методиках приёмы и ссылающийся на данные сторонних экспериментальных исследований; собственных эмпирических данных авторы не представляют.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Эмоции и состояние кожи

Что анализировала работа

Исследовательница рассмотрела теоретические постулаты, описания техник и упражнений трёх подходов, рекомендованных ВОЗ и Американской психологической ассоциацией. Ключевой вывод обзорной части: хотя школы декларируют разные стратегии — КПТ акцентирует внимание на рациональном переосмыслении (дистанцировании), ЭФТ и EMDR — на глубоком проживании, — на практике все три используют и те, и другие приёмы. Автор утверждает, что эффективность обеспечивает не преобладание одной стратегии, а их динамическая смена.

Предлагаемый фактор: чередование стратегий

Новый фактор описывается как объективная закономерность процесса: терапия движется эффективно, когда клиент переходит от состояния глубокого эмоционального погружения к состоянию наблюдателя (дистанцирования) и обратно. По словам авторов, темп переходов определяется состоянием клиента, а застревание в одной стратегии или их полное отсутствие сигнализирует о нарушении динамики. Умение чередовать состояния со временем становится навыком, который клиент переносит в автономную жизнь.

На чем опирается вывод об объективности

Для обоснования физиологической и функциональной основы фактора авторы ссылаются на два опубликованных экспериментальных исследования (своих данных не приводят). Первое показало: техника дистанцирования (обращение к себе по имени) снижает активность в мозговых зонах, ассоциированных с тревогой и навязчивостью. Второе установило статистическую связь: высокие уровни терапевтических изменений коррелируют с частотой и скоростью переходов между погружением и дистанцированием. В материале не уточняются выборки, дизайны этих экспериментов и меры контроля, поэтому перенести их результаты на общий фактор можно только как косвенное подтверждение гипотезы.

Где проходит граница вывода

Работа предлагает дескриптивную модель: она описывает, что наблюдается в успешных протоколах, но не проверяет, вызовет ли намеренное внедрение чередования улучшение исходов у новых терапевтов или клиентов. Утверждение об "объективном факторе, который можно сознательно выстраивать" — это интерпретация автора, а не результат интервенционного исследования. Отсутствуют данные о достоверности оценки темпов переключения разными специалистами, о пороговых значениях "частоты переходов" и о специфичности фактора для разных диагнозов. Упоминание ИИ подчёркивает теоретический акцент: стратегия дистанцирования формализуема, стратегия проживания — пока нет, что делает человеческого терапевта необходимым, но не служит доказательством универсальности предложенного фактора.

"Предложение выделить чередование погружения и дистанцирования в отдельный мехфактор эффективности выглядит перспективным теоретическим шагом: оно объединяет разные модальности на уровне процессов, а не школ. Однако физиологическая аргументация опирается на корреляционные данные сторонних экспериментов с неописанными в обзоре параметрами. Без операционализации "темпов переключения" и их валидации в перспективном дизайне это остаётся гипотезой о механизме, а не измеренным предиктором результата", — Алексей Корнилов, биофизик.

Работа Расторгуевой систематизирует разрозненные приёмы известных протоколов в единую процессную гипотезу и указывает на измеримый параметр — динамику переключения состояний. Главное ограничение: фактор выведен ретроспективно из описаний методик и корреляционных ссылок, а не проверен как управляемая переменная. Дальнейшая проверка требует протокола, где терапевтам задаётся цель поддерживать заданную частоту переходов, с сравнением исходов по контрольной группе.