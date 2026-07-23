Тайна древнего рациона: археологи узнали главный продукт в рационе майя

Исследователи определили структуру рациона обычных жителей поселений майя на территории современной Гватемалы в период с 250 по 900 годы нашей эры. Анализ показал, что основой питания была кукуруза, однако степень зависимости от неё варьировалась в зависимости от ландшафта и социального статуса. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Растущая кукуруза

Для реконструкции меню древних людей ученые использовали анализ стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене и зубной эмали. Этот метод позволяет разделить данные о питании: эмаль зубов хранит информацию о детстве, а коллаген костей отражает рацион последних лет жизни человека.

Результаты выявили значительные различия в пищевых стратегиях разных групп населения:

Жители горных районов почти полностью зависели от кукурузы.

Обитатели речных долин и саванн дополняли рацион водными ресурсами, клубневыми растениями и бобовыми.

Дети до пяти лет потребляли меньше кукурузы и больше разнообразных растительных продуктов по сравнению со взрослыми.

Внутри одного поселения питание различалось между кварталами в зависимости от того, занимались ли люди сельским хозяйством, ремеслом или собирательством.

Археолог Павел Синицын поясняет, что такие данные позволяют уйти от изучения только элиты и понять реальные механизмы выживания большинства населения, которое жило в небольших автономных общинах.

Анализ показал, что к концу классического периода зависимость жителей региона от кукурузы усилилась. При этом общины, которые сумели сохраниться и в постклассический период, отличались наибольшим разнообразием в рационе. Авторы полагают, что именно эта гибкость в выборе продуктов помогла простым поселениям выжить после упадка крупных политических центров.

Для предотвращения пеллагры — заболевания, вызванного дефицитом триптофана при одностороннем питании кукурузой, — майя применяли никстамализацию. Эта процедура заключается в промывке зерен известковой водой, что делает питательные вещества более доступными для организма.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын