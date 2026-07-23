Новая Земля найдена? Что скрывает планета, где впервые заметили атмосферу у далекой скалы

Астрономы поймали сигнал от небесного тела, которое претендует на звание "Земли 2.0". Каменистый шар в созвездии Кита не просто болтается в пустоте, а удерживает газовую оболочку, находясь в комфортной температурной зоне. Если раньше ученые находили либо раскаленные булыжники, либо газовые гиганты, то теперь перед нами объект, где теоретически можно стоять на твердой почве и дышать — если, конечно, состав воздуха позволит.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лунная пустыня

Планета-двойник: что скрывает LHS 1140 b

Космический объект LHS 1140 b — это не очередной безжизненный кусок скалы. Планета расположена в 48 световых годах от нас. Она обращается вокруг звезды, которая относится к типу красных карликов. Эта звезда тусклее и холоднее нашего Солнца, но планета подобралась к ней достаточно близко, чтобы не превратиться в ледяную пустыню.

Главная сенсация — обнаружение признаков атмосферы. Пока приборы зафиксировали там гелий. Жить в гелиевой среде — сомнительное удовольствие, но сам факт наличия газа у каменистой планеты меняет правила игры. Это значит, что гравитация объекта достаточно сильна, чтобы удерживать летучие вещества, а звездный ветер не успел их сдуть.

"Обнаружение атмосферы на каменистом объекте — это финишная прямая в поиске жизни. Мы ищем не просто камни, а сложные системы, способные поддерживать терморегуляцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сейчас в списках астрономов значится более 6 тысяч миров. Большинство из них — это либо сверхгорячие планеты с титановыми облаками, либо ледяные сироты в межзвездном пространстве. LHS 1140 b выбивается из этого ряда своей "нормальностью".

Принципы зоны Златовласки

В астрофизике есть понятие "обитаемой зоны", или зоны Златовласки. Это такой участок пространства вокруг звезды, где не слишком горячо, чтобы вода выкипела, и не слишком холодно, чтобы она превратилась в вечный лед. Наша голубая планета - эталонный житель такой зоны.

Признак Значение для жизни Твердая поверхность Нужна для накопления воды и формирования экосистем. Наличие атмосферы Защищает от радиации и создает давление.

Для появления жизни не хватает просто быть в правильном месте. Нужно быть правильного размера. Слишком маленькие объекты теряют воздух, слишком большие — превращаются в газовые мешки. У LHS 1140 b параметры сходятся. Это дает надежду, что в нижних слоях её газовой оболочки прячется водяной пар или азот.

"Газовая оболочка — это щит. Без неё любая планета в обитаемой зоне остается лишь стерильным куском гранита под жестким рентгеном своей звезды", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Конкуренты в очереди на обитаемость

LHS 1140 b не единственный кандидат. Долгое время все взгляды были прикованы к системе TRAPPIST-1, где вокруг звезды крутятся сразу семь планет. Но свежие данные телескопа "Джеймс Уэбб" расстроили оптимистов: один из миров там оказался "лысым" — без атмосферы.

Был еще шум вокруг шести экзопланет, включая скандальную K2-18b. Там якобы нашли газ диметилсульфид, который на Земле выделяют только живые организмы. Но проверка 2024-2025 годов показала, что концентрация вещества мизерная, и оно вполне может иметь неорганическое происхождение.

"Люди часто принимают желаемое за действительное. Даже если мы найдем кислород, это не будет гарантией того, что там кто-то живет. Химия космоса сложнее, чем школьный учебник", — отметил астроном Павел Громов.

Реальность такова, что внеземные цивилизации пока не спешат на связь. Но поиск планеты с атмосферой в обитаемой зоне — это уже не фантастика, а сухая инженерия. Мы просто перебираем варианты, пока не наткнемся на "свой" состав воздуха.

Ответы на популярные вопросы об экзопланетах

Почему гелий в атмосфере — это плохо?

Гелий — инертный газ. Он не участвует в биологических процессах. Если атмосфера состоит только из него, жизнь земного типа там невозможна. Однако гелий — самый легкий газ, он находится наверху, и под ним могут скрываться более тяжелые и полезные компоненты.

Что такое красный карлик?

Это маленькая и относительно долгоживущая звезда. Она гораздо холоднее Солнца. Проблема красных карликов в их нестабильности: они часто "плюются" мощными вспышками радиации, которые могут стерилизовать планету.

Как далеко находятся 48 световых лет?

По космическим меркам — это соседний двор. Но при нынешних технологиях полет туда займет сотни тысяч лет. Мы можем изучать такие миры только дистанционно, анализируя свет, проходящий сквозь их атмосферу.

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