Радиотелескопы вышли на субботник: теперь они мониторят орбитальный мусор в реальном времени

Радиотелескопы научились "видеть" мусор на орбите. Группа ученых решила использовать научные антенны как радары. Теперь следить за спутниками можно без строительства новых станций. Экономия колоссальная. Эффективность системы мониторинга подскочила в десять раз.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Радиотелескоп и луна

Телескопы против мусора: новая роль

Ученые из Университета Бирмингема превратили научные инструменты в систему обороны Земли. Радиоастрономия обычно изучает дальний космос. Теперь телескопы отслеживают рукотворный хлам вблизи планеты. Система получила название LBMR. Она работает как многопозиционный радар — принимает отраженные сигналы и строит карту объектов.

"Это блестящее инженерное решение. Вместо того чтобы городить огород из передатчиков, мы используем чувствительность существующих "тарелок" для фиксации слабых сигналов от мелких объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Опасности геостационарной орбиты

Геостационарная орбита висит в 37 тысячах километров над Землей. Там живут критически важные спутники связи. Традиционные радары с Земли часто не "добивают" до такой высоты. Новая технология снимает это ограничение. Она позволяет видеть мелкие фрагменты, которые раньше сливались с фоном космоса.

Характеристика Система LBMR vs Обычные радары Дальность действия Геостационарная орбита (37 000 км+) Чувствительность Рост в 10 раз

Как работает проект LBMR

Сердце системы — 76-метровый телескоп Lovell из обсерватории Джодрелл-Бэнк. В связку включили сеть e-MERLIN и антенну Goonhilly. Специалисты ЕС в Харвелле обработали данные в потоке. Синхронизация антенн — главный "финт". Если математика расчета верна, объект сразу попадает на радар.

"Синхронизация разнесенных приемников — задачка не для слабонервных. Погрешность в микросекунду ломает картинку. Но здесь они справились и выдали результат в онлайне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт-энергетик Сергей Мартынов.

Масштаб международного участия

В проекте соединили опыт Британии, США и Австралии. MIT Lincoln Laboratory отвечала за алгоритмы анализа сигналов. Технология успешно прошла тесты в Европейском космическом агентстве. Это путь к дешевому и точному контролю околоземного пространства.

Проблема космического мусора

Орбита засорена. Десятки тысяч обломков размером от 10 см летят по непредсказуемым траекториям. Миллионы фрагментов помельче делают атмосферу опасной. Они сгорают, выбрасывая токсины в слои выше стратосферы. Точный мониторинг — это выживание работающего спутникового флота.

Ответы на популярные вопросы о мониторинге космоса

Почему не использовали телескопы раньше?

Технически это было сложно из-за разной архитектуры сигналов. Теперь алгоритмы обработки данных научились работать с радиоастрономическим "шумом".

Зачем следить за мусором на таких дистанциях?

Там находятся спутники навигации и связи. Даже крошечное столкновение может вывести из строя аппарат ценой в сотни миллионов.

Нужно ли строить новые станции теперь?

Нет. Проект доказал, что существующая сеть телескопов при правильной настройке заменяет специализированные и безумно дорогие радарные комплексы.

Что самое сложное в этой технологии?

Обработка потоков информации в реальном времени. Сведенные вместе данные с десятков телескопов превращаются в единую картинку с помощью мощного ПО.

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