Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Псковской области ограничат движение по мосту через реку Еменку с 3 августа
Toyota Camry стала лидером спроса в сегменте новых легковых автомобилей российского лизинга
В Заречном доля пенсионеров достигла 40% на фоне сокращения числа новорожденных
Сильный ветер и ливни вызвали восемь чрезвычайных ситуаций в Крыму
Вице-губернатор Санкт-Петербурга поручил ТЭК и "Теплосети" сократить сроки отключения воды
Энергосети в Саки не выдерживают нагрузки и срабатывают автоматические системы
В Тульской области пересмотрели формат поддержки ветеранов и их реабилитации
В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля
Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень

Радиотелескопы вышли на субботник: теперь они мониторят орбитальный мусор в реальном времени

Наука

Радиотелескопы научились "видеть" мусор на орбите. Группа ученых решила использовать научные антенны как радары. Теперь следить за спутниками можно без строительства новых станций. Экономия колоссальная. Эффективность системы мониторинга подскочила в десять раз.

Радиотелескоп и луна
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Радиотелескоп и луна

Телескопы против мусора: новая роль

Ученые из Университета Бирмингема превратили научные инструменты в систему обороны Земли. Радиоастрономия обычно изучает дальний космос. Теперь телескопы отслеживают рукотворный хлам вблизи планеты. Система получила название LBMR. Она работает как многопозиционный радар — принимает отраженные сигналы и строит карту объектов.

"Это блестящее инженерное решение. Вместо того чтобы городить огород из передатчиков, мы используем чувствительность существующих "тарелок" для фиксации слабых сигналов от мелких объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Опасности геостационарной орбиты

Геостационарная орбита висит в 37 тысячах километров над Землей. Там живут критически важные спутники связи. Традиционные радары с Земли часто не "добивают" до такой высоты. Новая технология снимает это ограничение. Она позволяет видеть мелкие фрагменты, которые раньше сливались с фоном космоса.

Характеристика Система LBMR vs Обычные радары
Дальность действия Геостационарная орбита (37 000 км+)
Чувствительность Рост в 10 раз

Как работает проект LBMR

Сердце системы — 76-метровый телескоп Lovell из обсерватории Джодрелл-Бэнк. В связку включили сеть e-MERLIN и антенну Goonhilly. Специалисты ЕС в Харвелле обработали данные в потоке. Синхронизация антенн — главный "финт". Если математика расчета верна, объект сразу попадает на радар.

"Синхронизация разнесенных приемников — задачка не для слабонервных. Погрешность в микросекунду ломает картинку. Но здесь они справились и выдали результат в онлайне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт-энергетик Сергей Мартынов.

Масштаб международного участия

В проекте соединили опыт Британии, США и Австралии. MIT Lincoln Laboratory отвечала за алгоритмы анализа сигналов. Технология успешно прошла тесты в Европейском космическом агентстве. Это путь к дешевому и точному контролю околоземного пространства.

Проблема космического мусора

Орбита засорена. Десятки тысяч обломков размером от 10 см летят по непредсказуемым траекториям. Миллионы фрагментов помельче делают атмосферу опасной. Они сгорают, выбрасывая токсины в слои выше стратосферы. Точный мониторинг — это выживание работающего спутникового флота.

Ответы на популярные вопросы о мониторинге космоса

Почему не использовали телескопы раньше?

Технически это было сложно из-за разной архитектуры сигналов. Теперь алгоритмы обработки данных научились работать с радиоастрономическим "шумом".

Зачем следить за мусором на таких дистанциях?

Там находятся спутники навигации и связи. Даже крошечное столкновение может вывести из строя аппарат ценой в сотни миллионов.

Нужно ли строить новые станции теперь?

Нет. Проект доказал, что существующая сеть телескопов при правильной настройке заменяет специализированные и безумно дорогие радарные комплексы.

Что самое сложное в этой технологии?

Обработка потоков информации в реальном времени. Сведенные вместе данные с десятков телескопов превращаются в единую картинку с помощью мощного ПО.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эксперт-энергетик Сергей Мартынов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Мир. Новости мира
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Последние материалы
В Туле отключат электричество по 155 адресам из-за ремонта сетей 24 июля
Тревога объявлена в самом сердце Европы: смертельно опасная угроза вышла на новый уровень
В Трубчевске реконструируют сквер у исторического пруда Гамова Лужа
Археологи нашли в южной части Узбекистана свидетельства шелководства бронзового века
Магазины ждут непростые перемены: Латвия резко закрыла рынок для товаров из России
В Минске и регионах Белоруссии ожидаются дожди и местами грозы
Учёные из Сан-Паулу обнаружили нарушение барьерной функции кишечника при употреблении ксантановой камеди
Энергетическая буря набирает обороты: Европа может столкнуться с самым болезненным ударом за годы
Приставы в Буйнакске перешли к жёстким мерам по взысканию долгов за газ
Перевозчик в Ростове-на-Дону нарушил условия муниципального контракта на пяти маршрутах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.