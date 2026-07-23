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Не эволюция, а лотерея: строение черепа и лица человека оказались плодом случайности

Наука

Десятилетиями школьные учебники твердили: естественный отбор — великий скульптор. Он аккуратно притесывал наши челюсти и раздувал черепную коробку, чтобы внутри поместился мозг побольше. Приготовьтесь удивляться. Новые данные из журнала Nature Communications намекают, что прогресс — лишь случайность.

Древние люди
Фото: Openverse by Gary Lee Todd, Ph.D., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Древние люди

Конец сказки о разумном дизайне

Классика эволюционной биологии звучит складно. Мозг увеличивался — мы становились умнее. Лицо уменьшалось — мы экономили драгоценную энергию на жевании. Исследователи Марк Хаббе и Катерина Харвати решили проверить эту "стройную" версию на ископаемых черепах рода Homo. Хватит гадать, пора считать.

"Эволюция часто напоминает броуновское движение, а не стремление к идеалу. Мы ищем закономерности там, где правит банальный случай и дрейф генов", — предположил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Математика против догм

Ученые взяли 63 черепа — от ранних предков до современных людей и неандертальцев. Нанесли 44 точки-ориентира на каждый объект. Затем прогнали данные через шесть моделей развития. Результат оказался холодным душем для адептов "неуклонного прогресса". Статистика прямо говорит: перед нами случайный дрейф, а не осознанный отбор самой природы.

Признак Что видели раньше
Размер черепа Целенаправленный рост интеллекта
Размер лица Результат адаптации к кухонным инструментам

Более 95% выборки кричит о том, что черепная коробка современного человека — плод случайных мутаций, а не эволюционного "дрессировщика". Неандертальцы просто пошли своим путем, сохранив наследие предков, тогда как мы увлеклись формой шара.

"Когда мы видим сложные формы, мы подсознательно ищем логику. Но в биологии часто побеждает не тот, кто хитрее, а тот, кто просто случайно выжил в данных условиях", — констатировал в беседе с Pravda.Ru Артём Климов.

Свобода от биологических счетов

Если "отбор — скульптор" миф, то почему мы изменились? Ученые предлагают теорию снятия ограничений. Мозг — дико энергозатратный орган. Раньше каждый грамм материи был в дефиците из-за тяжелой физической нагрузки при жевании.

Культура нарезания и термической обработки пищи — вот наш настоящий "технологический прыжок". Как Китай стремительно внедрил стандарты атомной энергетики, переписав правила игры, так и наши предки "аутсорсили" переваривание еды на огонь. Это освободило калории для других нужд.

Ответы на популярные вопросы о развитии человека

Почему наши лица стали плоскими?

Раньше огромные челюсти были нужны для перетирания жесткой еды. Приготовление пищи сняло физический барьер, нагрузка упала, и лицо просто потеряло прежнюю массивность из-за ненадобности.

Значит ли это, что мы не самые совершенные?

Эволюция не создает совершенство. Она делает нас "достаточными". Мы — результат долгого накопления случайностей, которые нас почему-то не убили.

Что такое генетический дрейф?

Это накопление изменений, которые не несут выживательного преимущества. Они просто закрепляются в популяции из-за отсутствия жесткого давления отбора.

Почему неандертальцы не стали такими, как мы?

Их череп развивался по иным лекалам. Они сохранили "низкий" тип черепа, который был у общих предков, пока мы играли в свои шарообразные случайности.

Сегодня понимание эволюции напоминает изучение глубинных геологических процессов. Мы лишь фиксируем след, пока эксперты ищут скрытые закономерности в хаосе. Похоже, самооценка современного человека, построенная на иллюзии избранности, сильно проигрывает сухим цифрам палеонтологии.

"Масштаб изменений не всегда равен масштабу интеллекта. За нашими успехами часто стоят обычные инструменты и случайный доступ к калорийной пище", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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