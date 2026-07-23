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Цифровая гонка ускорилась: новая доктрина должна заставить мошенников менять привычные схемы

Наука » Технологии

Проект новой доктрины по борьбе с киберпреступностью позволит систематизировать защиту цифровой среды и актуализировать механизмы противодействия актуальным угрозам, заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. В комментарии Pravda.Ru специалист подчеркнул, что документ является ответом на стремительное развитие технологий, которые злоумышленники используют для создания новых схем обмана.

Мужчина разочарован после мошенничества
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Мужчина разочарован после мошенничества

Ранее Минцифры представило для общественного обсуждения проект стратегического документа, определяющего направления борьбы с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий до 2035 года. Доктрина нацелена на формирование системного подхода к защите граждан и критической инфраструктуры государства от внешних и внутренних атак.

По словам эксперта, предыдущая версия доктрины значительно устарела и перестала отвечать реалиям рынка. Постоянное обновление нормативной базы необходимо, так как в цифровой век методы хакеров эволюционируют ежедневно. Отрасль требует регулярной коррекции средств защиты, чтобы успевать за динамикой изменений.

"Технологии мошенников постоянно развиваются. Это такая постоянная гонка. Одни хотят найти новые точки обхода доступа, другие защищаются", — пояснил Дворянский.

Эксперт добавил, что современные преступники редко изобретают принципиально новые механики. Чаще всего они используют старые, "топорные" сценарии, адаптируя их под актуальную повестку. Любой резонансный инфоповод становится фундаментом для привязки к нему мошеннической легенды. Нередко под предлогом заботы о безопасности аферисты превращают защиту в способ кражи, эксплуатируя доверие людей к цифровым сервисам.

"Схема старинная, она старая-старая, в ней ничего нового нет, она топорная максимально. Но мошенники используют какой-нибудь современный инфоповод, к которому она привязывается. И вроде как что-то новое уже", — отметил специалист.

Ситуация осложняется тем, что под угрозой оказываются не только банковские счета, но и государственные аккаунты, говорит специалист. Известны случаи, когда взлом личного кабинета обернулся финансовой катастрофой для владельцев недвижимости. Также специалисты фиксируют рост рисков при работе с нейросетями, когда личные данные утекают в сеть через сторонние чат-боты. В условиях, когда даже простые розетки открывают двери злоумышленникам, принятие комплексной доктрины видится специалистам своевременным и полезным шагом.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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