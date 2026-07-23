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Вкус победил здравый смысл: ученые выяснили, что заставило людей переплачивать за колу

Наука

Исследователи из НИУ ВШЭ в Перми выяснили, что при выборе сладких напитков тяга к сахару перевешивает заботу о здоровье. Работа определяет, как внутренний конфликт между вкусом и пользой влияет на максимальную сумму, которую человек готов заплатить за банку колы. Результаты опубликованы в журнале British Food Journal.

Кока-кола
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Кока-кола

В эксперименте приняли участие 40 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Участники оценивали шесть видов колы объемом 330 мл. Исследование проходило в два этапа: сначала испытуемые пробовали напитки вслепую из прозрачных стаканов, а затем видели упаковку с брендом и данными о содержании сахара. Для фиксации реакций мозга ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ). Испытуемые оценивали вкус и называли гипотетическую максимальную цену покупки.

При слепой дегустации люди с сильной тягой к сладкому были готовы платить больше, хотя по вкусу напитки оценивали так же, как и остальные. Ситуация изменилась при открытой демонстрации упаковки: в этом случае любители сладкого не только повысили цену, но и оценили вкус продукта выше. Авторы работы полагают, что узнаваемый бренд усиливает ожидание конкретного вкуса, что в итоге увеличивает стоимость товара в глазах покупателя.

Забота о здоровом питании проявилась только на уровне нейронных связей при слепой дегустации. ЭЭГ зафиксировала повышение активности бета-диапазона в префронтальной коре мозга у тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Этот процесс негативно влиял на готовность платить за напиток, однако после того как участники видели этикетку и состав колы, влияние фактора здоровья исчезало.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такая реакция мозга указывает на доминирование гедонистических стимулов над рациональными. Когда в игру вступает узнаваемый бренд и визуальный сигнал о сладости, механизмы вознаграждения в мозге подавляют когнитивные фильтры, отвечающие за контроль здоровья.

Также анализ выявил влияние демографии: женщины и молодые люди оценивали напитки дороже, а при открытой дегустации сумма зависела от уровня дохода. При этом уровень образования и фактическое наличие сахара в составе не оказали значимого влияния на цену.

Результат исследования уточняет, что конфликт между удовольствием и пользой возникает не в момент пробы продукта, а в процессе принятия решения о покупке. Главным ограничением работы остается небольшая выборка участников. В дальнейшем предстоит проверить, сохраняется ли этот эффект для других видов вредных сладостей.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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