Научный мир замер в ожидании: испытания в ЦЕРНе открыли путь к самым редким явлениям космоса

Специалисты ЦЕРНа успешно испытали новые сверхпроводящие магниты для модернизированного Большого адронного коллайдера (HiLumi LHC). В ходе тестов на стенде Inner Triplet String оборудование достигло расчетного рабочего тока в 16 230 ампер. Это позволяет увеличить светимость установки, то есть частоту столкновений частиц, что повышает вероятность обнаружения редких физических явлений за пределами Стандартной модели.

Фото: commons.wikimedia.org by CERN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Адронный коллайдер

Технические изменения магнитов

Основное обновление коснулось квадрупольных магнитов, которые фокусируют пучки протонов перед их столкновением. Вместо привычного сплава ниобия и титана инженеры применили сверхпроводящие катушки из ниобий-олова (Nb₃Sn). Такой материал позволил создать магнитное поле напряженностью 11,3 тесла, что примерно на 35% выше показателей текущего поколения БАК.

Диаметр апертуры — рабочего отверстия магнита — увеличили с 70 до 150 миллиметров. Расширение пролета позволяет точнее управлять пучками частиц, напрямую влияя на количество регистрируемых событий при столкновениях.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что увеличение мощности магнитного поля и точность фокусировки критически важны для роста светимости, так как позволяют сжимать пучки протонов в более плотные сгустки непосредственно в точке взаимодействия.

Результаты испытаний

Впервые магниты вышли на полный рабочий ток без возникновения квенча — внезапной потери сверхпроводимости, при которой материал переходит в обычное проводящее состояние. Обычно оборудование требует серии "тренировочных циклов" для адаптации конструкции к механическим нагрузкам; новая система продемонстрировала стабильность и сохранение результатов предыдущих настроек.

Помимо квадрупольных магнитов, инженеры проверили работу всего комплекса IT String из 17 электрических контуров. В их число вошел разделительный дипольный магнит, который после столкновения будет разводить пучки в противоположные стороны. Также была протестирована система защиты: она способна безопасно отвести до 38 мегаджоулей энергии в жидкий гелий при температуре -271,3°C.

Результаты тестов помогут оптимизировать запуск и эксплуатацию коллайдера, который должен начать работу в 2030 году. Однако работа на стенде является предварительной проверкой компонентов; фактическая эффективность системы будет подтверждена только после полной интеграции оборудования в кольцо ускорителя и проведения первых пусков.