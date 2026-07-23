Научный мир замер в ожидании: испытания в ЦЕРНе открыли путь к самым редким явлениям космоса

Специалисты ЦЕРНа успешно испытали новые сверхпроводящие магниты для модернизированного Большого адронного коллайдера (HiLumi LHC). В ходе тестов на стенде Inner Triplet String оборудование достигло расчетного рабочего тока в 16 230 ампер. Это позволяет увеличить светимость установки, то есть частоту столкновений частиц, что повышает вероятность обнаружения редких физических явлений за пределами Стандартной модели.
Основное обновление коснулось квадрупольных магнитов, которые фокусируют пучки протонов перед их столкновением. Вместо привычного сплава ниобия и титана инженеры применили сверхпроводящие катушки из ниобий-олова (Nb₃Sn). Такой материал позволил создать магнитное поле напряженностью 11,3 тесла, что примерно на 35% выше показателей текущего поколения БАК.
Диаметр апертуры — рабочего отверстия магнита — увеличили с 70 до 150 миллиметров. Расширение пролета позволяет точнее управлять пучками частиц, напрямую влияя на количество регистрируемых событий при столкновениях.
Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что увеличение мощности магнитного поля и точность фокусировки критически важны для роста светимости, так как позволяют сжимать пучки протонов в более плотные сгустки непосредственно в точке взаимодействия.
Впервые магниты вышли на полный рабочий ток без возникновения квенча — внезапной потери сверхпроводимости, при которой материал переходит в обычное проводящее состояние. Обычно оборудование требует серии "тренировочных циклов" для адаптации конструкции к механическим нагрузкам; новая система продемонстрировала стабильность и сохранение результатов предыдущих настроек.
Помимо квадрупольных магнитов, инженеры проверили работу всего комплекса IT String из 17 электрических контуров. В их число вошел разделительный дипольный магнит, который после столкновения будет разводить пучки в противоположные стороны. Также была протестирована система защиты: она способна безопасно отвести до 38 мегаджоулей энергии в жидкий гелий при температуре -271,3°C.
Результаты тестов помогут оптимизировать запуск и эксплуатацию коллайдера, который должен начать работу в 2030 году. Однако работа на стенде является предварительной проверкой компонентов; фактическая эффективность системы будет подтверждена только после полной интеграции оборудования в кольцо ускорителя и проведения первых пусков.
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