Это выглядит как спланированная атака: киты нашли способ превратить гигантскую рыбу в мелкий корм

В Калифорнийском заливе зафиксировали необычный способ обработки пищи у косаток. Группа исследователей обнаружила, что киты сообща дробят туши погибших рыб-лун, превращая их в мелкие фрагменты. Такое поведение может облегчать питание молодых особей, которым трудно справиться с массивным телом рыбы весом до 2000 килограммов.

Фото: Openverse by eschipul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Касатка

Техника "удара для дробления"

В ходе двух отдельных наблюдений была зафиксирована одна и та же последовательность действий. Одна косатка удерживала тушу острохвостой рыбы-луны (Masturus lanceolatus), в то время как вторая развивала высокую скорость для удара. В последний момент первая особь отпускала добычу, позволяя напарнику врезаться в неё с огромной силой.

Результатом столкновения становился резкий звук и буквально распад тканей рыбы на части, которые разлетались в воде. Сначала это заметила Кэтрин Эйрес из организации Beneath the Waves: в июле 2024 года она видела, как взрослая самка зафиксировала рыбу за рулевой плавник (клавус), а взрослый самец нанес удар, раздробив тушу. После этого молодая косатка начала поедать зависшие в воде мелкие кусочки плоти, а взрослые особи приступили к остаткам основного тела.

Второе похожее событие зафиксировал дайвер Эктор Франц в сентябре 2025 года. Сценарий повторился: стабилизация туши одним китом, удар вторым и последующее питание детеныша обломками тканей.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что подобные случаи демонстрируют высокий уровень координации внутри группы, однако два наблюдения пока недостаточно, чтобы назвать этот метод систематическим для всего вида косаток.

Зачем дробить добычу

Метод "ram-to-fragment" (удар для дробления) отличается от привычной охоты косаток. Исследователи отмечают, что рыбы-луны уже были мертвы и частично обезображены до начала действий китов. Это значит, что целью был не захват добычи, а её "подготовка".

Авторы работы в журнале Frontiers in Ethology предлагают несколько версий:

Помощь молодым: взрослые особи подготавливают еду для детенышей, которые не могут откусить кусок от массивной и костистой рыбы.

взрослые особи подготавливают еду для детенышей, которые не могут откусить кусок от массивной и костистой рыбы. Игровое поведение: высокоинтеллектуальные животные могли просто играть с тушей. Однако эксперты сомневаются в этом, так как действия выглядели функционально: удары были точными и однократными, без попыток "поиграть" с объектом.

высокоинтеллектуальные животные могли просто играть с тушей. Однако эксперты сомневаются в этом, так как действия выглядели функционально: удары были точными и однократными, без попыток "поиграть" с объектом. Биологический эффект: существует гипотеза, что распыление богатой микробами кожи рыбы может иметь пользу для китов, но механизм этого процесса остается неизвестным.

На данный момент данные подтверждают факт существования такой техники обработки пищи, но не позволяют однозначно определить, является ли это проявлением родительской заботы или обучением молодняка навыкам охоты. Остается выяснить, практикуют ли этот метод другие популяции косаток при столкновении с крупными костистыми рыбами.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников