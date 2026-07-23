Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого не ждали от студентов: хакасские инженеры заберут миллионы на свои разработки
Спорт теперь через смартфон: Брянск создаст условия, которые изменят привычный поход на стадион
Где теперь гулять в Саратове: итоговые решения по благоустройству затронули десятки локаций
Черная жижа вместо воды: изношенные сети в Башкортостане обрекли людей на вечные очереди
Серые схемы больше не работают: в Дагестане зажали гайки для частных клиник и аптек
Грандиозная стройка в Хабаровском крае: итоговый результат заставил по-новому взглянуть на комфорт
Прайсы в салонах замерли: внезапное решение дилеров изменило финальную стоимость авто
Дети на дорогах оказались под угрозой: Саратовская область внедрила систему с мигающим эффектом
Напрасно считали их умными: физики раскрыли истинную причину выстраивания птиц в клин

Это выглядит как спланированная атака: киты нашли способ превратить гигантскую рыбу в мелкий корм

Наука » Экология » Природа

В Калифорнийском заливе зафиксировали необычный способ обработки пищи у косаток. Группа исследователей обнаружила, что киты сообща дробят туши погибших рыб-лун, превращая их в мелкие фрагменты. Такое поведение может облегчать питание молодых особей, которым трудно справиться с массивным телом рыбы весом до 2000 килограммов.

Касатка
Фото: Openverse by eschipul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Касатка

Техника "удара для дробления"

В ходе двух отдельных наблюдений была зафиксирована одна и та же последовательность действий. Одна косатка удерживала тушу острохвостой рыбы-луны (Masturus lanceolatus), в то время как вторая развивала высокую скорость для удара. В последний момент первая особь отпускала добычу, позволяя напарнику врезаться в неё с огромной силой.

Результатом столкновения становился резкий звук и буквально распад тканей рыбы на части, которые разлетались в воде. Сначала это заметила Кэтрин Эйрес из организации Beneath the Waves: в июле 2024 года она видела, как взрослая самка зафиксировала рыбу за рулевой плавник (клавус), а взрослый самец нанес удар, раздробив тушу. После этого молодая косатка начала поедать зависшие в воде мелкие кусочки плоти, а взрослые особи приступили к остаткам основного тела.

Второе похожее событие зафиксировал дайвер Эктор Франц в сентябре 2025 года. Сценарий повторился: стабилизация туши одним китом, удар вторым и последующее питание детеныша обломками тканей.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что подобные случаи демонстрируют высокий уровень координации внутри группы, однако два наблюдения пока недостаточно, чтобы назвать этот метод систематическим для всего вида косаток.

Зачем дробить добычу

Метод "ram-to-fragment" (удар для дробления) отличается от привычной охоты косаток. Исследователи отмечают, что рыбы-луны уже были мертвы и частично обезображены до начала действий китов. Это значит, что целью был не захват добычи, а её "подготовка".

Авторы работы в журнале Frontiers in Ethology предлагают несколько версий:

  • Помощь молодым: взрослые особи подготавливают еду для детенышей, которые не могут откусить кусок от массивной и костистой рыбы.
  • Игровое поведение: высокоинтеллектуальные животные могли просто играть с тушей. Однако эксперты сомневаются в этом, так как действия выглядели функционально: удары были точными и однократными, без попыток "поиграть" с объектом.
  • Биологический эффект: существует гипотеза, что распыление богатой микробами кожи рыбы может иметь пользу для китов, но механизм этого процесса остается неизвестным.

На данный момент данные подтверждают факт существования такой техники обработки пищи, но не позволяют однозначно определить, является ли это проявлением родительской заботы или обучением молодняка навыкам охоты. Остается выяснить, практикуют ли этот метод другие популяции косаток при столкновении с крупными костистыми рыбами.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Наука и техника
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков
Бензобак забит под завязку: неочевидная ошибка лишит современный автомобиль важной защиты
Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего
Оставить нельзя обрезать: фатальная ошибка с усами клубники в июле, которая погубит кусты
Жилье в Перми стало дефицитом: ажиотаж покупателей вывел город в топ лидеров по всей России
Это не просто старые камни: находки в Красноярске предопределили финал долгих поисков ученых
Творожный чизкейк без духовки: эти ошибки лишают десерт ресторанной текстуры и плотности
Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири
Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень
Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.