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Сон длиной в год закончился: зонд New Horizons передал данные, которые изменят карту космоса

Наука

Космический аппарат New Horizons вышел из режима гибернации спустя 321 день и возобновил передачу научных данных. Зонд находится на окраине Солнечной системы, где его основной целью остается изучение границы между солнечным влиянием и межзвездным пространством.

Лунный корабль "Орион"
Фото: NASA by public domain
Лунный корабль "Орион"

По данным NASA, все системы аппарата функционируют исправно. Еженедельные отчеты о состоянии зонда в период "сна" оставались положительными. Сейчас аппарат начал отправлять на Землю накопленную за год информацию.

New Horizons был запущен в 2006 году и стал самым быстрым объектом при старте (около 58,5 тыс. км/ч). На данный момент он удален от Земли примерно на 9,5 млрд километров или 64 астрономических единицы (а.е.). За исключением аппаратов "Вояджер", New Horizons является самым далеким от нас работающим объектом в космосе.

Целью миссии является достижение гелиопаузы — внешней границы солнечной системы, где солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой. Хотя "Вояджеры" уже подтвердили существование этой физической границы в виде барьера из горячей плотной плазмы, New Horizons оснащен более чувствительными приборами. Это позволит получить детализированные данные об этом регионе.

Астроном Павел Громов поясняет, что разница в чувствительности датчиков критически важна для понимания структуры гелиопаузы, так как позволяет зафиксировать более слабые сигналы и изменения плотности плазмы, которые могли быть пропущены более старым оборудованием.

До достижения границы предстоит преодолеть значительное расстояние: по оценкам ученых, гелиопауза начинается примерно в 120 а. е. от Солнца, что почти в два раза дальше текущего положения зонда. В ближайшие недели аппарат сосредоточится на изучении водорода в дальних областях гелиосферы и поиске ледяных объектов в поясе Койпера, подобных объекту Аррокот, который зонд посетил в 2019 году.

Сложность дальнейшей работы заключается в растущей дистанции: сейчас сигнал от аппарата доходит до Земли за 8 часов и 52 минуты. Работа New Horizons уточняет параметры внешней границы Солнечной системы, однако точный срок пересечения гелиопаузы и возможность обнаружения новых крупных объектов в поясе Койпера остаются неопределенными.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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