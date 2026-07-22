Космический порядок рушится на глазах: находка в 72 световых годах переписала законы гравитации

Астрономы обнаружили необычную систему объектов в 72 световых годах от Земли, где зафиксирован первый вероятный кандидат в экзолуны — естественного спутника планеты за пределами Солнечной системы. Наблюдение позволяет уточнить структуру далеких звездных систем, но пока не дает окончательного подтверждения статуса объекта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сажевые планеты во Вселенной

Исследование, опубликованное в журнале Nature, основано на данных Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории. Объектом изучения стала система CD-35 2722. В её центре находится звезда, масса которой примерно вдвое меньше солнечной. Вокруг этой звезды вращается коричневый карлик — газовый гигант, который массивнее планеты, но недостаточно велик, чтобы стать полноценной звездой. Масса этого объекта примерно в 30 раз превышает массу Юпитера.

Главная особенность системы заключается в том, что вокруг коричневого карлика вращается еще один объект, масса которого сопоставима с массой Юпитера. Именно этот объект исследователи классифицируют как экзоспутник или экзолуну.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такая конфигурация размывает привычные границы между определениями планеты и луны. В Солнечной системе спутники обычно значительно меньше своих планет-хозяев, однако в случае с CD-35 2722 объект обладает массой полноценной планеты, при этом он привязан гравитационно не к звезде, а к промежуточному телу.

Результат представляет интерес, так как за всю историю наблюдений было открыто более 6000 экзопланет, но ни одна экзолуна не получила окончательного подтверждения из-за сложности их регистрации. Если статус объекта будет подтвержден, он станет первым официально зафиксированным спутником в другой звездной системе.

На данный момент работа не позволяет однозначно классифицировать объект. Ученые отмечают, что для окончательного вывода требуются дополнительные наблюдения. Основная сложность заключается в семантике и отсутствии четких критериев для объектов, которые по массе являются планетами, но по расположению — спутниками.